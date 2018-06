«Facciamo un passo avanti», il 30 giugno corteo antifascista dalla Stazione Marittima

La Genova antifascista torna in piazza con un corteo che sabato 30 giugno partirà dalla Stazione Marittima per attraversare le vie della città.

La manifestazione è organizzata da Genova Antifascista al grido di «facciamo un passo avanti - si legge sulla pagina Facebook dell’evento - Mentre in Europa, in Italia e purtroppo anche a Genova i fascisti e razzisti tentano di tornare alla ribalta appoggiati da governi complici che fanno della paura dell'altro e del diverso il loro cavallo di battaglia, Genova scende ancora una volta in piazza per dire che la società che vogliamo è solidale, accogliente, antisessista e antirazzista».

L’ultima manifestazione risale allo scorso aprile, come protesta in occasione del concerto organizzato dal gruppo di estrema destra “Lealtà e Azione” in un locale della passeggiata Anita Garibaldi, il New Chandra.