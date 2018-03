Donne in piazza per l'8 marzo: sciopero e corteo in centro

È partito poco dopo le 18.30 da piazza Fontane Marose, in contemporanea con molte altre città italiane, il corteo organizzato dal comitato “Non una di meno” per la giornata della festa della donna: un 8 marzo di sciopero, hanno spiegato le manifestanti, per protestare contro ogni genere di violenza, disparità e limitazioni della libertà personale.

Tantissime le donne che hanno partecipato, presenti anche molte famiglie che hanno sfilato per il centro città reggendo striscioni e cartelli, riunite sotto l’hashtag #wetoogether e mostrando il proprio supporto all’iniziativa indossando indumenti e accessori neri o fucsia. Inevitabile qualche disagio al traffico in una giornata di sciopero che si allarga anche alla pubblica amministrazione.

«Lo abbiamo scritto nel nostro Piano e continuiamo a ribadirlo: la violenza è sistemica e strutturale e combatterla significa anche lottare per la liberazione dalla violenza economica, dalla precarietà e rivendicare strumenti materiali di autodeterminazione - fanno sapere da Non una di meno - Per questo lo sciopero femminista travalica i confini dello sciopero stesso: l’8 marzo sarà un'astensione dal lavoro produttivo e da quello riproduttivo, uno sciopero politico, sociale e culturale, uno sciopero globale. Incrociamo le braccia per contrastare le molestie sul lavoro e la rabbia di chi non vuole esserne vittima si trasformerà in un grido comune».

Uno sciopero finalizzato a «mettere in discussione le modalità classiche di protesta, non per sostituirsi a esse, ma per potenziarle, immaginando nuovi strumenti di lotta e consentendo di scioperare anche a chi si troverebbe esclusa da questo diritto».