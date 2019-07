Brutale aggressione sul bus, controllori presi a calci e pugni

Ancora un'aggressione ai controllori AMT. L'ultimo caso risale a ieri, venerdì 6 luglio, intorno alle 14, in zona Corso Sardegna. I verificatori di titoli di viaggio (VTV), hanno chiesto il biglietto a una coppia che scendeva dal bus; la donna viaggiava con regolare titolo di viaggio, il compagno no e si è rifiutato di fornire le sue generalità allontanandosi.

Come da regolamento, i due controllori lo hanno inseguito invitandolo, di nuovo, a dare la carta d'identità. Da qui l'aggressione: il passeggero ha iniziato a spintonare i dipendenti Amt, costringendoli a salire su un bus in sosta per proteggersi da calci e pugni.

Soltanto l'arrivo della polizia ha placato l'ira del violento che è stato denunciato per aggressione, lesioni, oltraggio e interruzione di pubblico servizio. I verificatori sono finiti al pronto soccorso di San Martino e dimessi con quattro giorni di prognosi.

«Sottolineiamo ancora una volta quanto quella dei VTV sia una mansione fortemente a rischio quotidiano - commentano la segreteria del sindacato Orsa TPL Genovsa - che trova indifferente l’amministrazione locale e nazionale sulle possibili tutele».