Litiga con il fidanzato e prende a calci i carabinieri, arrestata

Alla vista dei carabinieri, invece di calmarsi, ha reagito in modo violento, spintonando i militari e colpendoli con alcuni calci. Protagonista della vicenda una 33enne di origini croate, gravata da pregiudizi di polizia.

I carabinieri sono intervenuti in corso Sardegna per una lite tra fidanzati per futili motivi. A quel punto la donna, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche, si è scagliata contro di loro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bloccata e identificata, la donna è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.