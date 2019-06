Tragico malore in corso Perrone, muore 60enne

Tragedia venerdì mattina in corso Perrone, dove un uomo di 60 anni è morto in seguito a un malore accusato per strada.

L’uomo stava camminando quando si è improvvisamente fermato e accasciato a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma all’arrivo dei mezzi del 118 le sue condizioni erano già disperate: nonostante i tentativi di rianimarlo, il suo cuore ha smesso di battere.

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia Locale.