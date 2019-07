Demolizione Morandi, cambia ancora la viabilità: riaperta la Trenta Giugno, chiude corso Perrone

Continua il “valzer” della viabilità in Valpolcevera per le ultime fasi della demolizione del ponte Morandi: riaperta nella notte tra martedì e mercoledì via 30 Giugno, da giovedì 25 luglio verrà parzialmente chiusa corso Perrone per le operazioni di smontaggio delle pile 1 e 2.

Le chiusure osserveranno il seguente calendario:

- da giovedì 25 luglio fino a lunedì 29 dalle ore 21.00 alle ore 06.00;

- da giovedì 25 luglio fino a cessate esigenze da lunedì al venerdì dalle ore 09.30 fino alle 16.30; sabato e domenica dalle ore 09.00 alle 18.00.

Demolizione Morandi, trovati due pulcini nelle travi della pila 8

Via Trenta Giugno è rimasta chiusa da venerdì 19 a mercoledì 24 luglio, sempre di notte, per consentire le operazioni di taglio e rimozione delle travi cassone della pila 8, la prima che avrebbe dovuto essere demolita, utilizzando l’esplosivo.

Proprio controllando le travi portate a terra, i demolitori hanno fatto una curiosa scoperta: due pulcini di colombo, recuperati e portati alla sede Enpa di Genova, a Campomorone, per le cure.

