Cantiere nuovo ponte, prolungata di un giorno la chiusura di corso Perrone

Ancora una chiusura per corso Perrone, in queste settimane interessata dalle operazioni di demolizione delle ultime pile del ponte Morandi e poi dallo smaltimento dei detriti.

Proprio per consentire lo spostamento e la rimozione dei detriti delle ex pile 1 e 2, lunedì 19 agosto la strada verrà chiusa dalle 8 alle 20. Prolungata, dunque, la chiusura già prevista dal 16 al 18.

In cantiere intanto proseguono le operazioni di costruzione del nuovo viadotto sul Polcevera. La pila 9 è stata la prima a prendere forma, ed è già alta 20 metri. In questi giorni gli operai stanno lavorando anche alle basi delle altre pile, come confermato anche dal sindaco-commissario Marco Bucci: «Il ponte per Genova prende forma».