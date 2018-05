Cinque tartarughe dell'Acquario liberate in corso Italia

Grande festa al lido demaniale in uso all'Esercito Italiano per le Carette rilasciate in mare. Ariel, Zelda, Ciliegia, Primavera e Tosca sono state curate dai veterinari dell'Acquario di Genova nei mesi scorsi e questa mattina, sabato 12 maggio, sono tornate finalmente nel loro ambiente naturale