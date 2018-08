Corso Italia, stabilimento occupa 300 mq di spiaggia libera: multa e denuncia

Aveva occupato 300 metri quadri di spiaggia demaniale, e dunque pubblica, con lettini e ombrelloni dello stabilimento, affittandoli ai clienti senza rispettare i confini dell’area data in concessione. Per questo motivo il titolare di uno stabilimento di corso Italia è stato denunciato dalla Capitaneria di Porto e dalla Municipale, e il materiale sottoposto a immediato sequestro.

A far scattare i controlli sono state alcune segnalazioni partite da cittadini, incerti sulla legittimità della presenza dei lettini dello stabilimento in un’area di fatto demaniale, e che avrebbe quindi dovuto essere a libero accesso. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Genova e gli agenti della Municipale sono dunque intervenuti, e dopo una serie di misurazioni hanno avuto conferma del fatto che lo stabilimento balneare aveva occupato, senza averne alcun titolo, il pubblico demanio marittimo per circa 300 metri quadri, posizionato 40 tra lettini, ombrelloni e basi di cemento su una massicciata artificiale ricoperta da materiale ghiaioso, vicina all’area in regolare concessione.

Un’iniziativa che, ha spiegato la Capitaneria di porto, «oltre a limitare la fruizione da parte della cittadinanza degli spazi destinati al libero utilizzo genera un indebito profitto per i gestori dell’attività, un mancato introito per l'erario e una distorsione della concorrenza verso tutti quegli esercenti che, rispettosi delle norme, versano correttamente i relativi canoni demaniali».

I militari della Guardia Costiera e della polizia Municipale hanno quindi sequestrato le attrezzature balneari, liberando l’area e restituendola al libero uso, e hanno denunciando il legale rappresentante dello stabilimento balneare per occupazione abusiva di demanio marittimo.