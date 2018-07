Sorpreso a rubare attrezzi per il giardinaggio, arrestato ladro col "pollice verde"

Domenica 8 luglio 2018 la Polizia ha arrestato un 49enne di origini napoletane, pregiudicato, per tentato furto aggravato. L'uomo, intorno alle 12.30 è stato notato mentre scavalcava la recinzione della “Fondazione Gerolamo Gaslini” in Corso Italia.

All’arrivo delle volanti stava asportando dal magazzino del custode una scala in alluminio, un tagliaerba e numerose confezioni di terriccio per un valore totale di circa 500 euro. Sarà processato nel corso della mattinata di lunedì 9 luglio per direttissima.