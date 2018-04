Furti in uno stabilimento balneare, pluripregiudicato in manette

Stamattina, venerdì 13 aprile 2018, i poliziotti delle volanti dell'Upg hanno arrestato un pluripregiudicato di 46 anni sorpreso a rubare all'interno di uno stabilimento balneare in corso Italia intorno alle 9.

Doppio furto: arresto e denuncia

Il ladro è stato notato da alcuni operai che stavano eseguendo dei lavori di manutenzione ed è stato sorpreso mentre forzava la porta d’ingresso per introdursi all’interno dello stabilimento. Gli stessi operai hanno riconosciuto l’uomo quale autore di un altro furto avvenuto lo scorso 7 gennaio avendo, nell’occasione, visionato le riprese della telecamera di videosorveglianza. Il 46enne,oltre all’arresto in flagranza di reato è anhe stato denunciato per il furto aggravato commesso a gennaio