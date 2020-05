Entra in un circolo senza mascherina e si finge poliziotto

È entrato in un circolo di corso Italia, privo di mascherina, e ha dichiarato a uno degli iscritti, un 63enne genovese, di essere un poliziotto e per questo autorizzato ad accedere, dirigendosi poi verso la scogliera.

Il 63enne, non convinto dell'identità del giovane, ha contattato il 112 Nue. Gli agenti, dopo aver verificato che non era previsto nessun accertamento amministrativo nel pomeriggio, sono andati a conoscere il 'nuovo' collega. Il ragazzo ha così raccontato ai veri poliziotti di essersi spaventato delle domande incalzati del 63enne e, avendo il timore che quest'ultimo volesse picchiarlo, ha pensato bene di qualificarsi come poliziotto.

Considerati i numerosi precedenti del 36enne per reati contro il patrimonio e inerenti la cessione e la detenzione di stupefacente, è stato accompagnato in Questura per accertamenti. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti due proiettili calibro 9, un caricatore per AR70/90 e un proiettile 5,56x45mm Nato.

Il 36enne genovese è stato denunciato per usurpazione di funzioni pubbliche e detenzione illegale di munizionamento di armi comuni da sparo e da guerra, oltre a essere sanzionato poiché sprovvisto di mascherina.