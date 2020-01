Ubriachi, molestano clienti di un locale e aggrediscono i carabinieri: arrestati turisti francesi

Si conclude con un arresto e un processo per direttissima la vacanza a Genova di due cittadini francesi, che ubriachi hanno prima disturbato i clienti di un locale e poi si sono scagliati contro i carabinieri.

La coppia, 46 anni lui, 43 lei, avevano scelto un locale di corso Italia per trascorrere la serata, ma complice l’alcol ingurgitato hanno iniziato a diventare molesti, infastidendo gli altri avventori e anche il personale incaricato della sicurezza.

Proprio il personale del locale ha quindi chiesto l’intervento dei carabinieri per calmare gli animi, ma nel vedere le divise la coppia ha dato in escandescenze iniziando a spintonarli e a insultarli sino a quando il 46enne non ha sferrato un pugno in faccia a un militare.

Entrambi sono stati arrestati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e processati per direttissima venerdì mattina.