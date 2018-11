Ubriaco s'intrufola nell'info-point dello scolmatore del Fereggiano

Intorno alle 8.30 di domenica 11 novembre 2018 le volanti della questura sono intervenute in corso Italia presso lo scolmatore del rio Fereggiano, dove era segnalata una persona che, con un tubo metallico, stava danneggiando l'interno di un stand prefabbricato adibito a info-point.

Al loro arrivo i poliziotti hanno notato un uomo che, alla vista degli operatori in divisa, ha appoggiato il tubo su una panchina e ha tentato di allontanarsi con indifferenza. Raggiunto dagli agenti, è stato trovato in possesso di un mini computer e relativi cavi, nascosto in un tascone del giubbotto.

Una volta nella struttura, i poliziotti hanno accertato che l'uomo, in evidente stato d'ebbrezza, dopo aver forzato le porte scorrevoli del prefabbricato, si è impossessato del pc e, con un'asta metallica adibita al supporto della cartellonistica, ha danneggiato l'interno dell'info-point, accanendosi su scrivanie, supporti per pc e vetrate.

L'uomo, un 34enne tedesco, è stato arrestato per il reato di furto aggravato e denunciato per danneggiamento, oltre a essere stato sanzionato per ubriachezza manifesta. Fissata per questa mattina la direttissima.