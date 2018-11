Macchia d'olio in corso Gastaldi, disagi tra levante e centro

Inizio di mattinata difficile mercoledì 28 novembre 2018, sul fronte del traffico, da levante verso il centro cittadino. A causa di una macchia oleosa presente sulla carreggiata in corso Gastaldi, all'altezza di via Barrili, si sono create code, con traffico rallentato da Corso Europa a partire dalle ore 7.30, in uno degli orari di punta per quello che riguarda gli spostamenti verso gli uffici del centro.

Sul posto agenti della polizia municipale e i tecnici di Aster per bonificare la strada e agevolare il traffico.