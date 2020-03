Castelletto, ventenni tentano la rapina in tabaccheria armati di coltello

Nel pomeriggio di sabato 29 febbraio 2020 la Polizia ha arrestato due giovani genovesi di 19 e 20 anni che hanno tentato di rapinare una tabaccheria di corso Firenze a Castelletto.

I due ragazzi, con il casco in testa e armati di un coltello da cucina, sono entrati all’interno della tabaccheria cercando di farsi consegnare l’incasso. La proprietaria, terrorizzata, ha cominciato a urlare facendoli scappare e, subito dopo, ha chiamato il 112 fornendo una descrizione e cercando di seguirli fuori dal negozio, consentendo consentendo alla volante intervenuta in soccorso di bloccare i due fuggitivi ancora con il casco in testa.

I due ragazzi, trovati ancora in possesso del coltello da cucina, sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.