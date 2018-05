Famiglia di cinghiali a spasso in corso Europa

Hanno preso la strada più veloce per il centro. Una famiglia di cinghiali è stata avvistata la scorsa notte in corso Europa in direzione Ponente sulla corsia del bus. È soltanto l'ennesima segnalazione della presenza di questi animali selvatici in città, che sempre più spesso fanno incursione nelle zone urbane a volte con serie conseguenze.

È il caso di domenica scorsa, quando l'attraversamento di due ungulati sulla rampa di accesso all'autostrada di Nervi ha causato un incidente e fatto inchiodare un pullman. Segnali di allarme arrivano anche da Pegli dove i cinghiali si aggirano indisturbati nei giardini pubblici frequentati per la presenza dei giochi dai bambini.

Notizia di ieri invece, lunedì 28 maggio, il ritrovamento di due cinghiali giovani nel Bisagno. Sono intervenute le guardie zoofile di Genova che hanno informato dell'accaduto gli uffici della Regione. Non si esclude l'ipotesi di avvelenamento.