Continua a rigare auto, un'altra denuncia per il pensionato-vandalo

Il pensionato vandalo ha colpito ancora. L'anziano uomo di 78 anni, gravato di pregiudizi di polizia specifici per danneggiamento, nel tardo pomeriggio di sabato 23 marzo 2019 in corso Europa è stato fermato da un passante insieme a un equipaggio del Nucleo Radiomobile mentre stava rigando la fiancata di un veicolo in sosta, come poi confermato dal proprietario del veicolo.

Perquisita l'abitazione dell'anziano, sempre in corso Europa, in un cassetto della cucina sono state trovate e poi sequestrate nove cartucce di vario calibro e una pistola taser. Il 78enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato di cose per necessità, consuetudine o destinazione a pubblica fede e detenzione abusiva di armi.