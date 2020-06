Aggredisce e tenta di stuprare una donna in corso Italia: arrestato 24enne

«Un uomo mi sta violentando, aiutatemi»: la telefonata, agghiacciante, è arrivata all'alba di giovedì mattina al 112, e ha consentito ai carabinieri di intervenire in pochi minuti e impedire uno stupro. A chiedere aiuto una donna di 55 anni che intorno alle 5.30 stava facendo, come di consueto, attività fisica in corso Italia, e che è stata aggredita all'improvviso.

A seguirla, importunarla e poi trascinarla a terra per strapparle i vestiti di dosso è stato un 24enne con precedenti penali residente a Sturla. Il giovane ha notato la donna in corso Italia, ha tentato di avvicinarla prima a parole, poi le si è fatto sempre più vicino, tanto che la 55enne ha iniziato a minacciarlo: «Se non te ne vai e non mi lasci in pace chiamo la polizia».

Vedendo il 24enne sempre più aggressivo, la donna ha effettivamente telefonato, chiedendo aiuto e provando ad allontanarsi, consapevole dell'orario e dell'assenza di persone cui rivolgersi. Pochi istanti dopo, nel tratto tra i Bagni Lido e la chiesa di Boccadasse, il giovane le è balzato addosso, l'ha gettata a terra e ha iniziato a spogliarla e a palpeggiarla.

La scena è stata notata da un uomo che stava passando in corso Italia con il suo furgone, e che si è fermato per intervenire: il tempo di aprire la portiera e sul posto sono arrivate le pattuglie del Radiomobile, che al momento della chiamata si trovavano alla rotatoria della Foce, zona piazzale Kennedy. Una vicinanza, e un intervento, provvidenziali: quando sono arrivati in corso Italia hanno notato subito la donna a terra e il 24enne sopra di lei, in ginocchio. Alla vista dei militari l'uomo ha provato a scappare, ma è stato immediatamente bloccato e arrestato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna è stata accompagnata in ospedale per i controlli del caso. Sotto choc, visibilmente provata, non ha fortunatamente riportato ferite fisiche. Per il giovane è prevista la convalida dell'arresto in mattinata.