Mense scolastiche, conclusi i corsi per 600 commissari

Giovedì 6 febbraio 2020 si sono conclusi i corsi informativi/formativi per le commissioni mensa, costituite con il nuovo regolamento.



Durante i quattro incontri, che si sono svolti al Centro Civico Buranello e al Museo del Mare, si è parlato del ruolo dei commissari mensa, nel contesto organizzativo in cui presteranno la loro attività, e sono state approfondite le tematiche legate alla qualità dei processi e dei cibi.



All'iniziativa, a cura del servizio di Ristorazione scolastica e con l'intervento di relatori esterni esperti nel settore, hanno partecipato i 600 commissari, tra genitori e insegnanti.

«Parte un nuovo percorso finalizzato al costante miglioramento del servizio di Ristorazione scolastica - ha commentato l'assessore alle Politiche dell'Istruzione Barbara Grosso -. Un augurio di buon lavoro ai commissari, che sono impegnati in un ruolo di collaborazione volto a contribuire alla salute nutrizionale dei bambini, come singoli e come comunità».