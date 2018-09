Caso Force Blue, arrestati il commercialista di Briatore e l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate

La Guardia di Finanza di Genova ha arrestato in mattinata Andrea Parolini, commercialista di Flavio Briatore, e Walter Pardini, ex direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova già condannato a dicembre 2017 per corruzione.

L’accusa anche questa volta è di corruzione, la stessa mossa a Parolini: secondo le Fiamme Gialle, il commercialista avrebbe corrotto Pardini ai tempi del suo incarico come direttore dell’Agenzia per alleggerire la posizione di Flavio Briatore nell’ambito dell’inchiesta legata all’evasione fiscale riguardante lo yacht Force Blue. Lo stesso Briatore è indagato a piede libero.

Il blitz dei militari del Primo Gruppo della Guardia di Finanza di Genova è scattato in mattinata, con una tappa anche presso la sede dell’Agenzia delle Entrate di via Fiume, do ve hanno consegnato a due funzionare la notifica di sospensione dell’incarico. Per gli inquirenti, le due dipendenti avrebbero falsificato su richiesta di Pardini un parere dell’Agenzia delle Entrate in favore di Briatore.