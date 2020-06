Tornano i controlli a bordo delle corriere, subito 30 multe

Sono ripresi in questi giorni i controlli anti evasione anche a bordo delle corriere di Atp, dopo che l'attività ispettiva nel corso delle precedenti fasi pandemiche si era limitata, per ragioni di sicurezza, a verifiche presso le fermate e i capolinea. Due squadre di controllori agiranno anche nel fine settimana. Poi si procederà con una serie di verifiche massive, per cercare di abbattere il fenomeno dell'evasione, che fa perdere ogni anno all'azienda tra il 10 e il 15 per cento di potenziale fatturato da vendita di permessi di viaggio.

Secondo Atp durante il lockdown sarebbe aumentata la percentuale di passeggeri che hanno viaggiato privi del documento di viaggio e indirettamente i primi riscontro sembrano avvalorare questa ipotesi: «La maggioranza di chi viaggia a bordo ha il biglietto o l'abbonamento; ma nei giorni scorsi in poche ore di controlli abbiamo fatto ben trenta verbali ad altrettanti passeggeri senza biglietto - commenta Andrea Geminiani, coordinatore generale di Atp Esercizio - si tratta di un numero elevato, che conferma la necessità di tornare a fare verifiche».

Vale la pena di ricordare che in questa fase pandemica, c'è l'obbligo di salire a bordo con il biglietto già timbrato o vidimato a penna, laddove non ci sia la possibilità di utilizzare l'obliteratrice. Atp ricorda che, a bordo degli autobus, i passeggeri devono indossare necessariamente una mascherina per la protezione del naso e della bocca. Si ricorda anche che attualmente è sospesa la vendita di biglietti a bordo.

Anche Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana, ha voluto essere presente alla giornata in cui si è aperta l'attività di controllo intensivo: «Atp e Città Metropolitana stanno investendo molto, in risorse e professionalità, per offrire un servizio sempre migliore e a tariffe che sono ferme da oltre 5 anni. Per questo è fondamentale che tutti paghino e che l'evasione venga contrastata».

Atp ricorda l'importanza di essere sempre muniti di idoneo e valido titolo di viaggio (biglietto obliterato o abbonamento) al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 60 Euro per il pagamento entro 5 giorni dalla notifica fino a 90 per pagamento entro 60 giorni; trascorso inutilmente anche questo termine verranno attivate le procedure di riscossione tramite Equitalia per l'importo di 280 oltre spese ed interessi). Il controllore è Pubblico Ufficiale e agente di Polizia Amministrativa; false dichiarazioni di identità sono sanzionabili penalmente.