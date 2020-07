Coronavirus, Liguria per la prima volta a zero contagi

Per la prima volta da inizio emergenza la Liguria arriva a zero contagi, nella giornata di domenica 12 luglio 2020.

«Un grande momento che conferma il trend positivo sul Covid nella nostra regione, dopo la riapertura di tutte le attività economiche. Grazie al lavoro incessante di medici, infermieri e operatori sanitari» è il commento dei vertici di Regione Liguria pubblicato sui social.

Una giornata che riaccende la speranza: occorrerà ora vedere se anche nei prossimi giorni il trend verrà confermato.

Andiamo a vedere i dati.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1028 (circa 500 in meno rispetto a ieri).

I nuovi guariti sono 18, e fortunatamente anche il numero dei deceduti è fermo, poiché nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore.

I soggetti in sorveglianza attiva soo 389 in tutta la regione, e gli ospedalizzati sono 25, anche oggi nessuno in terapia intensiva.

I positivi attualmente sono 1174, di cui 826 in provincia di Genova, 79 in provincia di Savona, 26 in provincia di La Spezia, 103 in provincia di Imperia, 49 sono residenti fuori regione o all'estero, e 91 in fase di verifica.