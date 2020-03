Coronavirus, le Asl si preparano al picco: sospesi esami e visite non urgenti

Con l’aumento dei casi di coronavirus, gli ospedali liguri hanno avviato come previsto i piani finalizzati a rendere il più efficiente possibile il servizio sanitario in modo da affrontare un eventuale (e a questo punto atteso) picco di ricoveri, soprattutto per quanto riguarda la terapia intensiva.

Nelle ore in cui procedono i lavori per individuare poli dedicati alla cura dei casi di covid-19 in ogni provincia - a Genova si sta procedendo per riservare l’ospedale Micone di Sestri Ponente e l’Evangelico di Voltri - le varie Asl si stanno attrezzando per tagliare l’attività che può essere rimandata. E dunque visite non urgenti e specialistiche, appuntamenti fissati attraverso il Cup, gli sportelli delle Asl liguri e le farmacie, con l’eccezione appunto delle urgenze, delle visite oncologiche e di quelle che, secondo i medici, non possono essere rinviate.

Ogni Asl, come detto, sta procedendo a comunicare le variazioni, che entreranno in vigore in questi giorni. Le visite saranno riprogrammate direttamente dalla Asl a emergenza finita, senza necessità di telefonare nuovamente per cancellare né per prendere un nuovo appuntamento.

Asl 1, da martedì 9 marzo, sospende temporaneamente tutte le attività chirurgiche programmate, di Day Surgery e ordinaria, tutta l’attività ambulatoriale e di diagnostica non urgente. Saranno invece mantenuti tutti gli accessi urgenti, l’attività chirurgica in emergenza e l’attività inerente le patologie neoplastiche, interventi oncologici in classe A o di alta specialità, non rinviabili a giudizio clinico.

È sospesa l’erogazione delle attività ambulatoriali specialistiche, con particolare riferi-mento a visite e prestazioni di diagnostica strumentale, fatta eccezione delle attività ur-genti o individuate come indispensabili dallo specialista. Sono sospese anche le visite ambulatoriali in libera professione.

«Si tratta di una misura di carattere temporaneo, a scopo precauzionale, in attesa di valutare l’evoluzione del quadro epidemiologico e motivata dall’esigenza di ridurre al minimo l’afflusso di pazienti e accompagnatori in ospedale e nei presidi ambulatoriali, al fine di contenere la diffusione del Covid-19 e riorganizzare l’attività dei sanitari a favore delle necessità legate al coronavirus».