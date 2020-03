Coronavirus, pronto soccorso dedicati alle donne incinte

Nel giorno della Festa della donna la Viale parla alle future mamme. «In questa emergenza stiamo lavorando senza sosta per non far sentire sole le persone - dichiara l'assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale - anche le donne in gravidanza sono al centro dell’azione dei nostri professionisti e di questo li ringrazio».

Il Diar materno-infantile ha licenziato un protocollo che si fa carico delle donne in gravidanza. «Deve essere posta particolare attenzione alle donne gravide che hanno necessità di recarsi in ospedale - ha detto domenica sera in conferenza stampa l'assessore Viale - perché possono avere anche delle complicazioni respiratorie e quindi deve essere garantito loro un percorso dedicato».

Alle neo-mamme e ai bambini sono riservate attenzioni particolari : nei pronto soccorso ostetrici ci saranno delle stanze con bagno isolate e personale formato dedicato oltre a dispositivi di protezione individuale.

«Un messaggio di speranza per il futuro - ha concluso l'assessore Viale - e un'azione ospedaliera nell'interesse della mamma e del bambino».