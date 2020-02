Coronavirus, le disposizioni di Trenitalia: «Rimborso in bonus a chi rinuncia al viaggio»

Coronavirus, dopo l'ordinanza con cui la giunta regionale ha varato i provvedimenti da adottare a livello regionale per far fronte all'epidemia (scuole chiuse da lunedì fino al primo marzo e molto altro, qui nel dettaglio), anche Trenitalia ha diffuso un protocollo a livello nazionale per adeguarsi alle misure approvate dal Consiglio dei Ministri nell'ambito di questa emergenza.

In attesa delle disposizioni regionali per quanto concerne la circolazione ferroviaria in Liguria, questo è il protocollo comunicato al personale a contatto con i viaggiatori che ha disposto:

l’installazione a bordo treno di dispenser di disinfettante per mani;

la consegna al personale di apposito equipaggiamento protettivo (mascherine con filtro, guanti monouso);

il potenziamento delle attività di pulizia disinfettanti a bordo dei treni della flotta di Trenitalia (Frecce, InterCity, InterCity Notte e regionali);

la diffusione del vademecum del Ministero della Salute attraverso pieghevoli illustrativi e sui monitor dei treni regionali e delle Frecce; laddove non sono presenti monitor la diffusione a bordo treno di annunci ai passeggeri;

la comunicazione ai viaggiatori, attraverso i canali informativi e i sistemi di vendita di Trenitalia, della cancellazione a tutti i treni della fermata nelle stazioni di Codogno e Casalpusterlengo così come predisposto dalle Autorità competenti;

la definizione, in corso, di termini e modalità del rimborso in bonus per chi rinuncia al viaggio per tutte le tipologie di biglietto acquistate.