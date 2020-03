Sbarca in Tunisia, è positivo al coronavirus: traghetto in isolamento a Genova

L’equipaggio del traghetto Gnv Rhapsody è stato isolato a bordo dopo che un marittimo sbarcato in Tunisia è risultato positivo al coronavirus.

La nave si trova attualmente ai cantieri San Giorgio, e la sanità marittima si sta occupando di gestire l’equipaggio e di accertare la presenza di eventuali altri contagiati a bordo, avviando i controlli sanitari.

Stando ai primi accertamenti, il marittimo sarebbe sbarcato lo scorso 27 febbraio a La Goulette. Sottoposto a controlli sanitari il 2 marzo, come confermato da prefettura, è risultato positivo al covid-19. La notizia è stata quindi diffusa alle autorità italiane, che si sono attivate per mettere in quarantena il traghetto.

«In merito alla segnalazione da parte degli Uffici di Sanità Marittima, la Compagnia precisa che la persona che a Tunisi è risultata positiva al test da Coronavirus ha effettuato l’esame solo alcuni giorni dopo l’arrivo in Tunisia - fa sapere in una nota Gnv - La nave, che come pianificato da tempo è attualmente in sosta per lavori di manutenzione, non è in quarantena, in quanto non vi sono casi effettivamente rilevati a bordo, tuttavia al fine di garantire l’isolamento con sorveglianza attiva dei marittimi domiciliati è stato temporaneamente inibito l’accesso a terzi»

Non risultano al momento segnalazioni di alcun tipo da parte dell’equipaggio, conclude la compagnia - e c’è un costante monitoraggio in collaborazione con le autorità preposte.