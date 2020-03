Audio Whatsapp su contagio da Tigotà, l'azienda: «È una bufala»

Nelle ultime ore è circolato sui social e soprattuto su whatsapp un messaggio vocale secondo il quale alcune commesse di un punto vendita Tigotà genovese sarebbero state portate via in ambulanza perché contagiate dal coronavirus.

Un messaggio che aveva creato il panico tra i clienti dei negozi di prodotti cosmetici presenti con diversi punti vendita a Genova e in Liguria.

L'azienda ha smentito in maniera categorica la notizia, come conferma Sara Brigada, capo area di Genova e del levante genovese, che ha spiegato: «La notizia è assolutamente infondata. Nessuna delle nostre commesse è stata contagiata dal coronavirus e soprattutto non è stato effettuato nessun intervento da parte di ambulanze o infermieri come si afferma in quel messaggio. Nei nostri punti vendita sono state attivate tutte le procedure di buon senso e sicurezza seguendo i dettami del governo».