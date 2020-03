Coronavirus, nuova corsa notturna ai market dopo il dpcm: «Inutile»

Nuovo decreto, nuovo panico, nuova corsa ai supermercati per rifornirsi di generi alimentari, con la conseguenza diretta di creare gli assembramenti che il governo si è tanto raccomandato di evitare peer proteggersi e contenere il contagio da coronavirus.

Lunedì 9 marzo, all’indomani dalla firma del primo decreto che trasformava la Lombardia e altre 14 province in zone a rischio, il premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo dpcm che ha di fatto trasformato tutta Italia in una grande “zona rossa”, e la notizia che gli spostamenti in regione e di regione in regione saranno limitati per impedire il contagio ha nuovamente scatenato il panico: corsa ai supermercati aperti 24 ore su 24 per rifornirsi di cibo e altri beni di prima necessità, una reazione dettata puramente da istinto e paure visto che più volte sono arrivate rassicurazioni da parte della autorità sul fatto che i supermercati non chiuderanno, e neppure bar e ristoranti, che potranno restare aperti sino alle 18.

Ciò che si chiede alla popolazione italiana, e quindi a quella ligure, è di evitare gli assembramenti e gli affollamenti, e di stare a casa il più possibile per limitare la diffusione del contagio di un virus che a oggi, in Italia, ha infettato oltre 9mila persone, un centinaio in Liguria, e ne ha uccise più di 460, 8 delle quali in Liguria.

«Leggo di persone uscite nel cuore della notte per mettersi in coda nei pochi negozi aperti h24 e creare quell'affollamento che da giorni sconsigliamo - è stato il commento del governatore ligure Giovanni Toti - Cari amici, non c’è alcun bisogno di assaltare, men che meno nel cuore della notte, i supermarket aperti. Il sole sorgerà anche domani, i negozi saranno aperti, come i supermercati e le rosticcerie. Si potrà uscire a fare la spesa e comprare ciò che ci serve».

«Semplicemente basterà seguire le regole - ha proseguito il presidente della Regione - uscire se dobbiamo andare a lavorare o se abbiamo bisogni veri, come appunto fare la spesa per sé e le proprie famiglie. Anche ristoranti e bar saranno aperti per chi sarà fuori per lavoro e dovrà mangiare qualcosa a pranzo. Dunque nessun timore. Stiamo tranquilli, seguiamo le regole, e passeremo anche questa».