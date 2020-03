Coronavirus, guerra social tra Sgarbi e Bassetti: «Non lo citerò più, ma faccia pace con sé stesso»

Polemiche a distanza sui social, con tanto di diffida di un avvocato, tra il noto critico d'arte (e parlamentare) Vittorio Sgarbi e Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Al centro della querelle le parole di Sgarbi che, citando proprio Bassetti, avrebbe a più riprese sminuito la pericolosità del coronavirus.

Bassetti diffida Sgarbi: «Tesi e argomenti mai pronunciati»

L'associazione "Pts-Patto Trasversale per la Scienza" ha spiegato: «Il Professor Matteo Bassetti, nostro socio e coordinatore del Gruppo Vaccini, ha appena diffidato Vittorio Sgarbi dal nominarlo, attribuendogli tesi ed argomenti mai pronunciati e sui quali Sgarbi avrebbe fondato le sue esternazioni sul coronavirus e ribadisce che condivide appieno l'azione e le finalità del Pts, riconoscendo le alte professionalità scientifiche e mediche di coloro che ne fanno parte. Se Sgarbi non rettificherà quanto detto Bassetti si riserva di agire giudizialmente a tutela della propria onorabilità professionale». L'associazione, che promuove la diffusione della scienza e del metodo scientifico sperimentale in Italia combattendo la disinformazione su temi scientifici, ha poi spiegato di aver presentato un esposto penale contro Sgarbi: «per le gravi affermazioni, fatte nel video del 9 marzo scorso pubblicato sul profilo Facebook (ora cancellato) e sul suo canale YouTube, sulla diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia Covid-19».

La denuncia del Pts: «Chiesto all’Autorità Giudiziaria se sussistano illeciti penali»

«Nel video - prosegue la nota del Pts - Sgarbi ha manifestando dubbi sulla pericolosità del virus e sulle modalità di diffusione del contagio, diffuso notizie false rispetto alla prevenzione e ridicolizzato le misure di contenimento adottate dal Governo. Abbiamo chiesto all’Autorità Giudiziaria di accertare se sussistano nei video di Sgarbi diversi illeciti penali che vanno dalla pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico all'Istigazione a disobbedire alle leggi e a a delinquere. Abbiamo inoltre chiesto se l’Autorità Giudiziaria ravvisasse la sussistenza degli illeciti, di adottare ogni provvedimento volto ad oscurare o a sequestrare il sito web ed il canale YouTube di Vittorio Sgarbi».

«Disconoscere la tragedia che si consuma oggi negli Ospedali italiani - conclude il Pts -, la pericolosità della malattia e il problema della diffusione del contagio esortando gli italiani a violare provvedimenti governativi non rientra nelle facoltà di un Parlamentare e tali affermazioni travalicano ogni confine dell’esercizio delle funzioni parlamentari».

La replica di Sgarbi: «Colpevole di aver ascoltato virologi che sembravano fededegni»

Puntuale è arrivata anche la replica di Sgarbi che, attraverso la propria pagina Facebook ha pubblicato un'intervista di Bassetti e spiegato, con una punta di sarcasmo: «Nel clima d’inquisizione nel quale tutti viviamo e al quale sono sottoposto, vengo denunciato e diffidato. E ho deciso di non difendermi. Ammetto la mia colpa. Sono colpevole di avere ascoltato alcuni virologi che mi sembravano fededegni (Che si possono senz'altro accogliere come veridici, ndr) e ho accettato le loro posizioni. Devo dunque scusarmi per avere interpretato male le dichiarazioni (che mi sembravano inequivocabili) di almeno uno di loro, Matteo Bassetti, infettivologo e primario al San Martino di Genova; e quindi riconosco di avere commesso un errore interpretativo sulle posizioni di questo medico, che non citerò mai più».

«Interpretato male le sue parole, apparentemente inequivocabili»

«Sono stato tratto in inganno - ha continuato Sgarbi - , in particolare, dalle pubbliche affermazioni (da lui mai smentite) fatte dello stesso Bassetti nel corso di una solenne conferenza stampa : “Il coronavirus è più simile all’influenza che alla peste bubbonica. Quando uno entra in ospedale per un infarto e muore col coronavirus non è morto per il coronavirus, è morto per l’infarto. È una bruttissima forma virale ma molto più vicina all’influenza che alla Sars o all’influenza dei cammelli. La maggioranza dei casi sono a casa loro tranquilli, come succede nella maggior parte dei pazienti con influenza”. Ho ripetuto letteralmente le sue parole. Mi dispiace. Sono stato ingannato, anzi mi sono ingannato, e me ne scuso. Mi dispiace di avere male interpretato le sue parole, apparentemente inequivocabili».

«Si metta d’accordo con sé stesso»

«Per questo con le mie scuse e il mio pentimento allego il il testo integrale delle sue dichiarazioni, augurandomi che egli mi ascolti e si metta d’accordo con sé stesso. Io, d’ora in avanti, per evitare di fare riferimento a sue dichiarazioni, rinuncerò, mio malgrado, per convinto pentimento, ad ascoltarlo. A malincuore. Non vorrei sbagliare ancora a interpretarlo, nonostante la chiarezza delle sue parole. Tutte le mie scuse, professor Bassetti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.