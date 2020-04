Maxi carico di alcol denaturato in partenza per la Nuova Zelanda sequestrato in porto

Ancora un sequestro di materiale sanitario a Genova in tempi di emergenza da nuovo coronavirus. Questa volta i funzionari del reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Genova e i finanzieri del II Gruppo della Guardia di Finanza hanno intercettato nel porto di Pra’, un carico di alcol denaturato che era pronto per essere esportato in Nuova Zelanda.

Gli uomini dell’Agenzia delle Dogane e delle Fiamme Gialle hanno bloccato al Psa, circa 6mila litri di alcol etilico non denaturato, che sulla base delle disposizioni del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, sono stati consegnati immediatamente alla Protezione Civile regionale per la consegna all’ospedale San Martino

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’alcol verrà utilizzato per la produzione di igienizzanti e per supportare l’attività dei sanitari in questo periodo di emergenza.