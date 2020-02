Coronavirus, sospese tutte le attività didattiche in Liguria per una settimana

Sospese tutte le attività didattiche in tutte le scuole di ordine e grado della Liguria per una settimana, da lunedì 24 febbraio a domenica 1 marzo.

La decisione, ufficializzata dalla Regione, è arrivata nella serata di domenica, come promesso, con l’ordinanza con cui la giunta regionale vara i provvedimenti da adottare a livello regionale per far fronte all’epidemia. In Liguria, è bene ribadirlo, non ci sono casi accertati di coronavirus, ma solo persone in isolamento volontario.

Il provvedimento segue quelli già adottati nelle zone di focolaio italiano dell’epidemia, e cioè Lombardia, Veneto e Piemonte. In mattinata una decisione simile era stata presa dal rettore dell’Università di Genova, Paolo Comanducci, che ha stabilito la sospensione delle attività didattiche e delle lezioni, pur lasciano aperti gli spazi dell'ateneo.