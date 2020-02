Coronavirus, genitori preoccupati per le scuole ma «si deciderà venerdì»

Le scuole in Liguria restano chiuse per emergenza coronavirus sino a venerdì, come previsto dall’ordinanza emessa lo scorso 23 febbraio, ma non è escluso che la chiusura possa essere prolungata.

Tutto si deciderà venerdì, dopo la riunione con il premier Conte e il confronto con gli altri presidenti delle Regioni. Sino ad allora, ha chiarito il governatore ligure Giovanni Toti, l’ordinanza che resta in vigore è quella che stabilisce la chiusura delle scuole sino a domenica, con riapertura prevista lunedì.

«Non escludiamo che, sulla base della situazione nel territorio ligure e sulla eventuale necessità di adottare provvedimenti più restrittivi in alcune aree a rischio contagio, i sindaci possano emettere provvedimenti specifici, ma escludo categoricamente che l’ordinanza cambi in termini generali da qui a domenica, lo decideremo venerdì con il governo».

Ai genitori preoccupati che da lunedì stanno cercando soluzioni per riuscire a badare ai figli e allo stesso tempo lavorare, dunque, non si può che chiedere di aspettare sino a venerdì, quando il quadro epidemiologico della Liguria sarà forse più chiaro e si potrà decidere, di concerto con il governo, se prolungare la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado per un’altra settimana.