San Martino, una donazione da 100mila euro per la lotta al coronavirus

L'ospedale San Martino di Genova ha ricevuto una donazione da 100mila euro per far fronte all'emergenza coronavirus.

Lo ha comunicato a margine del punto stampa di giovedì 5 marzo 2020 il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova: «Vorrei ringraziare un'azienda, la Alpha Trading, che ha deciso di donare alla struttura di Malattie Infettive 100mila euro per l'acquisto di apparecchiature, macchinari o per borse di studio per la gestione del Covid-19. Credo sia un atto di grande amore per la struttura, ci tengo a ringraziarli».

La società dal 1985 produce e distribuisce prodotti petroliferi in tutto il mondo e ha sede amministrativa e commerciale proprio a Genova.