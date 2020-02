Coronavirus: sette persone rientrate dalla Cina in ospedale per controlli

Una famiglia composta da sette persone di nazionalità cinese, tra cui alcuni bambini, sono state portate all'ospedale San Martino e al Gaslini per controlli per avere manifestato sintomi che potrebbero essere ricondotti al coronavirus dopo essere rientrate dalla Cina.

La notizia, anticipata dal governatore ligure Giovanni Toti, arriva a poche ore dalla conferma dei primi casi accertati in Italia: un 38enne residente a Codogno, in provincia di Lodi, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno e sarebbe in condizioni gravi. Ricoverati anche la moglie e un amico, già trasferiti allo Spallanzani di Roma.

Le sette persone di Genova sono casi in osservazione: Regione Liguria ha ricevuto venerdì mattina dagli uffici competenti di Alisa la segnalazione che erano state attivate le procedure di approfondimento per un nucleo familiare composto da 7 persone, già sottoposto a sorveglianza attiva dal 16 febbraio. Il San Martino, insieme con il Gaslini, è stato individuato da Alisa come centro di gestione di potenziali casi di coronavirus a livello regionale.

«Tutto il nostro sistema sanitario è pronto a fronteggiare qualsiasi eventuale emergenza». Alle 17.30 in Regione è stata organizzato un punto stampa per gli aggiornamenti.

Sul primo caso di coronavirus accertato, intanto, è intervenuto anche l'immunologo Roberto Burioni, che su Twitter ha ribadito che «le ultime notizie mi portano a ripetere per l’ennesima volta l’unica cosa importante. Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezioni. Spero che i politici lo capiscano - ha concluso Burioni - perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili».

Coronavirus, i primi tre casi italiani in Lombardia

I primi tre casi accertati in Italia di coronavirus sono un manager 38enne italiano originario di Castiglione d’Adda e residente a Codogno, nel Lodigiano, la moglie incinta, un’insegnante che al momento non sta però lavorando, e un amico della coppia che si è presentato spontaneamente in ospedale con sintomi di polmonite.

Il 38enne, stando a quanto ricostruito dai medici, aveva cenato con un amico che tornava dalla Cina a inizio febbraio, e si è presentato in pronto soccorso tra il 19 e il 20 febbraio. L'uomo, ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata, con insufficienza respiratoria, è in condizioni talmente gravi da non poter essere trasferito all’Ospedale Sacco di Milano, punto di riferimento nazionale, insieme con lo Spallanzani di Roma, per le bioemergenze. Allo Spallanzani s trovano invece “in isolamento” la moglie, l’amico e anche il possibile “paziente zero”, il collega manager tornato dalla Cina con cui il 38enne aveva cenato,