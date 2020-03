Rapallo, spesa a casa agli over 75 contro il coronavirus

Spesa a domicilio per gli anziani, fascia della popolazione più a rischio, per proteggerli dal possibile contagio da coronavirus.

Succede a Rapallo, dove il sindaco Carlo Bagnasco ha annunciato l'iniziativa concordata con le cooperative del territorio: «Con il decreto del presidente del consiglio del 4 marzo si invita la popolazione anziana a stare in casa, di conseguenza i sindaci devono trasmettere il messaggio alla popolazione - ha spiegato il primo cittadino di Rapallo - Abbiamo una popolazione piuttosto anziana, ma capiamo che se le persone più sensibili devono restare a casa non possono fare la spesa, quindi abbiamo organizzati un servizio ad hoc. I concittadini anziani over 75 e più bisognosi, che sono sole, possono chiamare un numero e chiamare beni primari, e dunque il cibo e i medicinali che si possono portare a casa».

Il servizio è stato organizzato con la Protezione Civile, i servizi sociali e il consorzio Tassano: chi è in possesso dei requisiti può chiamare il numero verde 3346412924, spiegare la propria situazione e chiedere che i generi alimentari vengano recapitati a casa.

«Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per andare incontro ai cittadini - ha detto concluso Bagnasco - Stiamo anche lavorando per cercare ridurre le rette degli asili pubblici, con un focus sui nidi, per andare incontro alle famiglie».