"Coronavirus, che l'inse?", una raccolta fondi per il San Martino

Coronavirus, che l’inse? L’appello, in genovese, è rivolto soprattutto ai genovesi e arriva, ovviamente, da un genovese. Nello specifico, dal quotidiano Il Nerviese, che ha organizzato una raccolta fondi in favore dell’ospedale Policlinico San Martino per aiutare i medici a combattere quel nemico invisibile che ha paralizzato l’Italia e che sta mietendo sempre piaciuto vittime.

La raccolta fondi è stata condivisa sulla piattaforma di crowdfunding gofundme.com, e nel giro di pochi giorni - anzi, di poche ore - le donazioni sono schizzate: oltre 63mila euro raccolti grazie a 2500 donatori e 3400 condivisioni, persone che hanno voluto fare la loro parte aiutando il reparto Malattie Infettive del San Martino, in prima linea in Liguria nella lotta al virus.

L’obiettivo primario è consentire al policlinico, hub regionale per la gestione del coronavirus, di acquistare le attrezzature indispensabili per terapia intensiva e sub-intensiva. E dunque respiratori, ventilatori, e tutto ciò che consentirebbe ai medici di aiutare chi contrae il virus a respirare mentre il suo organismo lotta contro l’infezione. Infezione che, ormai è stato chiarito da moltissimi medici, non colpisce solo le persone più anziane e deboli, ma può insinuarsi anche nei polmoni dei più giovani e annidarvisi, con conseguenze fatali.

«In questi mesi davvero delicati tutti siamo chiamati a fare la nostra parte - scrive Matteo Sacco, direttore del Nerviese - Medici, scienziati , infermieri e tutti gli operatori stanno proseguendo con turni senza sosta per cercare di salvare il maggior numero di vite possibili. Adesso tocca anche a noi fare qualcosa. Diamo una mano al loro lavoro e al loro sacrificio».

GenovaToday si unisce alla bella iniziativa dei colleghi del Nerviese, e appoggia, sostiene e condivide la raccolta fondi.