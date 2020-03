Coronavirus, code al pronto soccorso, Toti: «Non serve, danneggiate voi stessi e gli altri»

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha lanciato, ancora una volta, l'appello a stare a casa e a non recarsi al Pronto Soccorso, se non con sintomi severi.

«Da molti Pronto Soccorso - ha detto Toti - mi segnalano persone in coda alle tende di protezione. Lo ripeto: se non avete febbre alta e seri problemi respiratori restate a casa. È il posto più sicuro per voi e per gli altri. Solo se i sintomi sono davvero severi, febbre sopra 38 e mezzo e problemi respiratori, chiamate il 112 o il 118. Non andate al Pronto Soccorso per nessuna ragione legata a presunti sintomi di coronavirus, danneggiate voi stessi e gli altri».

«Genova e la Liguria dall’alto sono bellissime stasera - ha aggiunto - , anche perché finalmente i cittadini hanno capito e c’è poca gente in giro. Ho chiesto ai Sindaci di vigilare il più possibile per reprimere con la Polizia Municipale gli atteggiamenti sconsiderati».

