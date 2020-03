«Coronavirus a Pra'»: ma è una fake news

Sta girando in queste ore nelle chat e su Facebook l'articolo di una testata online - visibilmente modificato con un programma di fotoritocco - che riporta la notizia (mai diffusa da fonti ufficiali, ha confermato Regione Liguria a GenovaToday) secondo cui un caso di coronavirus sarebbe stato riscontrato nel quartiere genovese di Pra'.

Ad essere contagiati, si legge nell'articolo fake, «una commessa del Basko di via Taggia e un marittimo della Moby Line, che aveva comprato nel supermercato. In isolamento tutti i dipendenti, monitorati i parenti. La direzione della Moby annuncia il tampone e l'eventuale quarantena a bordo del traghetto per dipendenti e passeggeri. Il presidente Toti ha inviato una task force composta da personale medico, infermieristico e dalla Protezione Civile». Tutto falso, stando a quanto diffuso ufficialmente da Regione Liguria.

Il bollettino ufficiale diffuso nella serata di lunedì parla di 25 casi di coronavirus in Liguria, di cui 14 sono ospedalizzati, e 7 persone sottoposte a tampone tra cui un marittimo a bordo di un mercantile ormeggiato a Vado Ligure. Le notizie diffuse martedì dalle autorità competenti parlano di un morto, una donna di 86 anni.

Per altre informazioni ufficiali si attende il bollettino previsto nel tardo pomeriggio.