Coronavirus, 730 contagiati e 60 morti. Primo guarito con il Remdesivir

Mentre all'ospedale San Martino di Genova c'è il primo paziente ufficialmente guarito dopo il trattamento con il farmaco sperimentale Remdesivir, già efficace contro l’ebola e ordinato appositamente dal San Martino, crescono ancora i contagi che nella serata di martedì 17 marzo sono 730, 96 in più del giorno precedente.

Di questi 401 sono ricoverati in ospedale (73 in più rispetto a lunedì sera) e 85 in terapia intensiva (12 in più di lunedì in questo caso). Le persone decedute sono 60, 10 più di lunedì, mentre coloro che sono clinicamente guariti sono 54 (12 in più). Le persone in sorveglianza attiva, infine, sono in totale 1706. Questa nel dettaglio la distribuzione territoriale:

Asl1 - 46 (8 in terapia intensiva)

Asl2 - 60 (13 in terapia intensiva)

ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 6

Asl 3 Villa Scassi – 37 (8 in terapia intensiva)

ASL 3 Micone di Sestri ponente - 1

Asl4 – 18 (4 in terapia intensiva)

Asl5 - 39 (10 in terapia intensiva)

San Martino – 105 (24 in terapia intensiva)

Galliera - 41 (10 in terapia intensiva)

Evangelico – 48 (8 in terapia intensiva)

Sono invece 329 le persone che stanno curandosi al proprio domicilio. Sempre martedì dalla Asl 4 è stato trasferito un bimbo positivo all'ospedale Gaslini. Le sue condizioni di salute sono buone, ha solo tosse.

Toti: «Più tamponi, più controlli e più posti letto»

Più tamponi e più controlli in arrivo, secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione Giovanni Toti: «Stiamo aumentando il numero dei laboratori a nostra disposizione per incrementare anche i tamponi, sia sul personale sanitario che non sanitario. Più ci sarà disponibilità ad utilizzarli meglio potremo capire l’andamento del contagio più in generale. La nostra task force epidemiologica ha previsto un lieve appiattimento della curva legata alla terapia intensiva, grazie alla riorganizzazione ospedaliera e alla sospensione degli interventi non necessari. Ora abbiamo più bisogno di posti di media intensità. In queste ore stiamo anche approntando strutture grazie alla collaborazione tra Protezione civile regionale e sistema sanitario: tra cui la nave Gnv che ci verrà consegnata giovedì ed entrerà in funzione la prossima settimana, a cui si aggiunge la scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte e una Rsa su Genova in viale Cembrano. Grazie a uno sforzo enorme abbiamo una dotazione di posti che è in grado di soddisfare esigenze. Tutto questo nella speranza che la curva del contagio cali nei prossimi giorni. Tutto dipenderà da come si comporteranno le persone».

Toti: «La cosa più importante è stare a casa»

Il governatore ha poi comunicato che è previsto l’arrivo tra giovedì e venerdì di nuove dotazioni tecniche per garantire il fabbisogno in primis dei sanitari liguri. «Ci sono due feticci di questa emergenza, uno sono le mascherine, l’altro è il tampone. L’effetto di protezione maggiore - ha detto Toti - si ha se si mantiene la distanza di sicurezza, cioè oltre un metro, . Con questa precauzione si ha la certezza di non essere contagiati. Mantenere le distanze è il primo atteggiamento di salute. Pertanto chi è chiamato a lavorare lo faccia, ma chi può stare a casa stia a casa soprattutto nei prossimi giorni.

Giampedrone: «Entro sabato 100mila kit in Liguria, 1 milione in 20 giorni»

Per quanto riguarda poi i dispositivi di protezione individuale l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone ha comunicato che giovedì mattina «Arriveranno i nostri dispositivi derivanti da una nostra filiera dalla Cina che ci consentirà di avere 1 milione di kit completi nel giro di 20 giorni. Entro sabato mattina saranno 100.000 i kit sul territorio ligure. Una buona dose di respiro per un’emergenza nell’emergenza tenendo conto delle carenze a livello nazionale. Basti pensare che oggi avremmo bisogno di almeno 5.000 pezzi di mascherine Ffp2, ma ne sono arrivati 1300 dal coordinamento nazionale. La dice lunga sulla necessità di integrazione».

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha comunicato che verrà attivato domani il numero verde regionale 800 938 883 che sarà operativo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e sabato dalle 9 alle 12 con personale appositamente dedicato per fornire notizie di utilità e organizzative.

«Bisogna utilizzare i numeri utili in modo corretto - ha ribadito Viale - per la salute e l’ausilio alle persone si deve chiamare il proprio medico di famiglia o il 112. Se si vogliono avere notizie su coronavirus si può comporre il numero del Ministero della Salute 1500».

Per quanto riguarda la ricetta elettronica dematerializzata l’assessore Viale ha comunicato che «Alisa ha formalizzato un provvedimento che prevede l’iter della ricetta dematerializzata, per evitare l’affollamento presso gli studi medici, una procedura che entrerà nella pratica quotidiana dei medici di medicina generale e diventerà prassi nelle prossime settimane e che prevede l’invio nella casella e-mail della ricetta o l’invio di un codice sul telefonino».

L’assessore ha inoltre ricordato il servizio della ASL 3 Genovese che ha attivato un numero telefonico (010 8492479 – 3664347533) disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per le donne in gravidanza e allattamento.

Bucci: «Bravi genovesi, ma attenzione nelle periferie»

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il sindaco Marco Bucci che ha lodato il comportamento dei genovesi che hanno diradato molto le presenze in città. «Ci hanno segnalato più persone nelle periferie - ha detto il sindaco - e noi abbiamo provveduto ad inviare la polizia locale per mandare i messaggi giusti». Per quanto riguarda i cantieri il sindaco ha detto che “è nostra intenzione fare in modo che continuino a lavorare fornendo i Dpi e le protezioni necessarie”. Sul nuovo ponte Bucci ha rimarcato che “i lavori per la pila 10 e 11 proseguono e sono in linea con i tempi” e ha ringraziato tutte le aziende impegnate a farli proseguire “che hanno dimostrato grandi capacità di risolvere e superare i problemi”.

"Lontani ma vicini", psicologi al servizio di famiglie e scuole

"Lontani ma vicini". Uno slogan che tanti studenti, da nord a sud d'Italia, hanno fatto proprio per lanciare un messaggio di responsabilita' e sentirsi meno soli. Uno slogan che e' anche il nome dell'iniziativa che l'agenzia di stampa Dire e diregiovani.it hanno voluto lanciare per restare accanto a presidi, docenti e studenti. Uno spazio online che - grazie alla collaborazione con l'Istituto di Ortofonologia - vuole offrire aiuto e sostegno in un momento difficile. Sono diversi e in continuo aggiornamento i prodotti e i servizi offerti:

Psicologi in ascolto. Trenta psicoterapeuti dell'eta' evolutiva dell'Istituto di Ortofonologia ogni giorno sono a disposizione dei giovani, delle loro famiglie e dei docenti per ascoltare riflessioni, paure, perplessita'.

Video lezioni. Sono disponibili online lezioni di giornalismo rivolte agli studenti che potranno cosi' proseguire i percorsi avviati da diregiovani.it nelle scuole e avere alcune indicazioni per scrivere articoli, realizzare interviste e raccontare il mondo che ci circonda. A disposizione degli utenti anche delle video lezioni realizzate dagli esperti dell'Istituto di Ortofonologia che mettono a disposizione le proprie competenze per affrontare tematiche importanti per i giovani e accompagnarli in questo difficile momento che tutti stiamo vivendo.

La voce della scuola. La comunità scolastica non si e' fermata nemmeno per un giorno. Dall'inizio dell'emergenza diregiovani.it e l'agenzia Dire raccontano e raccolgono le esperienze di didattica a distanza, ascoltando la voce di studenti, docenti e dirigenti scolastici che ce la stanno mettendo tutta per restare vicino ai ragazzi e garantire il diritto allo studio.

Concorso di idee. Pensieri, poesie, disegni, fotografie, video, articoli e riflessioni realizzati dagli studenti per raccontare come stanno vivendo questo momento e condividere con i coetani paure, speranze e responsabilita' l'emergenza restando a casa. E' questa la call lanciata da diregiovani.it per stimolare, attraverso la partecipazione dei giovani, la creativita' e la capacita' comunicativa.

Volabus, servizio sospeso

Amt, nell’ambito del proprio programma di rimodulazione del servizio già avviato nella giornata di lunedì 16 marzo, con l’entrata in vigore del nuovo orario feriale speciale, e preso atto della riduzione del numero di voli presso l’aeroporto di Genova a seguito dell’’emergenza sanitaria, ha ridefinito il proprio servizio per lo scalo genovese. A partire da mercoledì 18 marzo, il collegamento di Amt per l’aeroporto sarà gestito con il solo servizio Flybus che collega la stazione FS di Sestri Ponente con il Cristoforo Colombo e sarà invece sospeso il servizio Volabus.