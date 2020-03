Coronavirus, in arrivo il picco: la Regione investe su posti letto e mascherine

Mascherine, respiratori e posti letto. Sono queste, nell’ordine, le priorità cui sta lavorando il servizio sanitario regionale per far fronte al picco di contagi da coronavirus previsto nei prossimi giorni.

Al 17 marzo, a una settimana dall’entrata in vigore del decreto “io resto a casa”, che ha trasformato tutta l’Italia in zona protetta, i contagi in Liguria sono oltre 600 e i morti 50, e l’intero sistema sanitario è stato riorganizzato per dare la precedenza alla gestione dei pazienti contagiati dal covid-19.

E dunque, ospedali come il Micone di Sestri Ponente riservati solo al coronavirus, una nuova ala del San Martino, al Monoblocco, allestita a tempo di record per ricavare 120 posti in più di terapia intensiva e sub-intensiva, medici, infermieri e oss sottoposti a turni massacranti e sforzi sovrumani per cercare di gestire la mole di casi che la Liguria, dove le persone ricoverate sono 328 (247 si stanno curando a casa, in isolamento), si trova a gestire.

«Sono numeri sostanzialmente attesi - ha detto il governatore ligure Giovanni Toti - La curva ha dato dei segni positivi, nel senso che i casi sono in crescita ma sotto la curva di previsione. Il picco rimane previsto nei prossimi giorni, ma i dati di oggi fanno ben sperare di riuscire a contenere. La situazione è più o meno sotto controllo, ma si tratta di una situazione in evoluzione. Sino a ora sono soddisfatto di come ha risposto tutto il mondo sanitario senza alcuna eccezione».

Per far fronte all'emergenza, Regione e Alisa hanno inoltre sbloccato le assunzioni, come confermato dall'assessore alla Sanità, Sonia Viale: «Sono stati attivati percorsi e procedure consentiti dalla legge per rafforzare l’organico nelle Asl liguri e siamo riusciti ad assumere 122 unità di personale diversificato in varie qualifiche e professioni». Si tratta di medici, anestesisti, infermieri e oss che si uniscono alla squadra di persone che da settimane ormai lotta contro un nemico invisibile.

Coronavirus, la situazione in Liguria: contagi e decessi

Crescono, dunque, i numeri dei contagi e i numeri dei decessi. Martedì mattina la direzione sanitaria del San Martino ha comunicato la morte di altri due pazienti, per un totale di 52. Si tratta di un uomo di 83 anni nato nell’alessandrino ma residente a Genova che si trovava ricoverato in Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso (OBI) ed è morto alle 8 di martedì mattina, e di un uomo di 95 anni genovese, ricoverato nel reparto di Immunologia, morto in nottata.

Emergenza mascherine, la Liguria acquista in Cina: «In arrivo primo carico»

All'assunzione di personale e alla creazione di nuovi reparti si aggiunge poi il lavoro sul fronte mascherine, tra i più importanti al momento per consentire al personale sanitario di operare.

Toti ha chiarito che a oggi la Regione si sta attivando per garantire un flusso continuo di approvvigionamenti indipendente da quello governativo, alla luce del fatto che le mascherine inviate dal governo sono quelle chirurgiche, e no quelle con filtro (FPP2) che consentono agli operatori di lavorare in sicurezza, e comunque insufficienti per coprire il fabbisogno ligure. Lunedì sera è comunque arrivato un carico da 4.500 pezzi, e in giornata sono attese quelle sequestrate in Sardegna e in parte destinate alla Liguria, mentre mercoledì da Malpensa dovrebbe arrivare il primo carico di mascherine che la Regione ha ordinato autonomamente in Cina.

«Stiamo costruendo una rete logistica di forniture liguri con fornitori nostri che nelle prossime ore inizieranno ad arrivare - ha confermato Toti - e ci auguriamo di essere autosufficienti. Le mascherine sono perlopiù prodotte in Cina e occorre trasportarle qui nonostante le difficoltà logistiche».

«Il fabbisogno quotidiano di mascherine è molto alto, parliamo di mascherine FFP2, e 4000 pezzi sono quelli che ci servono per una giornata - ha aggiunto l’assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone noi non facciamo polemica, da mercoledì in poi i canali che abbiamo attivato come protezione civile extra dipartimento nazionale per andare in giro nel mondo e reperire quantitativi idonei inizieranno a dare un flusso continuo di cui la nostra sanità, tutto il comporta pubblico ligure, ha bisogno per affrontare questa emergenza: abbiamo attivato linee perché ci arrivino un milione di kit per i prossimi 20-30 giorni. Inizieremo mercoledì sera a recuperare un carico che arriva dalla Cina e che ci è stato donato ed è stato arrivato a Malpensa, lo consegneremo al centro di smistamento dell’ospedale San Martino, che è l’unico centro di smistamento che esiste attualmente in Liguria»

Da domenica, Regione Liguria con un'ordinanza di Regione Liguria ha intanto imposto alle farmacie di dirottare sugli ospedali le loro scorte di mascherine.

Dimissioni protette: pronti 50 posti nella rsa Villa Cembrano, si lavora alla nave

Sul fronte strutture in cui ospitare pazienti guariti, ma ancora positivi, o persone che devono scontare l'isolamento e non hanno un luogo idoneo in cui farlo, la Regione sta lavorando sia sulla scuola di polizia di Cairo Montenotte, sia sulla Rsa Villa Cembrano, a Genova, con cui è già sttao siglato il contratto, sia sulla nave-ospedale che potrebbe essere allestita in porto e che potrebbe ospitare pazienti e personale sanitario a moduli di 25, ma, specifica il governatore Toti «non c'è urgenza, perché non è una priorità».

«Abbiamo firmato il contatto con la rsa Villa cembrano - ha aggiunto Giampedrone - e da martedì abbiamo a disposizione 51 posti per persone che hanno questa necessità. Martedì pomeriggio sarò a Cairo per il sopralluogo nella Scuola Penitenziaria che ci consentirà di avere oltre 120 posti in Liguria per queste degenze protette, credo sia un grande lavoro fatto, e stiamo lavorando per valutare l’allestimento della nave in porto a Genova, che è un altro degli hub che stiamo prendendo in considerazione per queste valutazioni che saranno nel tempo sempre più necessarie per sgravare i letti di ospedale da persone guarite, ma che avranno bisogno di un accompagnamento».

La Lombardia chiede aiuto: pronto il trasferimento in Liguria

Sulla base della risposta del sistema sanitario ligure, il governatore Toti ha dato disponibilità alla Regione Lombardia per accogliere in Liguria alcuni pazienti che necessitano di Terapia Intensiva: «La Regione Lombardia ci ha chiesto un aiuto, e noi abbiamo dichiarato di poter offrire tre terapie intensive per persone che in Lombardia sono in difficoltà, perché lì le terapie intensive sono allo stremo», ha detto Toti, aggiungendo che già da martedì potrebbero essere organizzati i trasferimenti.