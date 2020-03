Coronavirus, oltre 500 contagi e 39 morti. Allarme mascherine: «In arrivo un milione»

Oltre 500 persone contagiate dal coronavirus in Liguria, 39 persone che per il virus sono morte, 33 quelle guarite. A una settimana dall’entrata in vigore del decreto che ha reso tutta Italia una grande zona protetta, i numeri del contagio, come previsto, salgono, ma la speranza è che tra qualche giorno la curva inizi a stabilizzarsi e l’aumento costante degli ultimi giorni si fermi.

Rispetto a sabato, infatti, domenica i contagi erano 90 in più, rispecchiando il trend dei giorni scorsi. Dei 524 contagiati, 319 sono ricoverati in ospedale, 172 si stanno curando a casa, in isolamento, e proprio tra loro ci sono i guariti, che risultano però ancora positivi. E i numeri sono destinati inevitabilmente a salire nei prossimi giorni, quando è atteso un picco tanto temuto quanto anticipato, sia dai medici sia dalle autorità.

Coronavirus, 12 persone morte tra domenica e lunedì

Il dato preoccupante sono i decessi: tra domenica e lunedì sono morti un 78enne genovese al San Martino, una donna di 80 anni anche lei genovese al San Martino, un uomo di 91 anni di Sestri Levante deceduto all’ospedale di Sestri Levante e ben tre persone al Villa Scassi (un 76enne, un 89enne e una 84enne, tutti genovesi).

Lunedì mattina la notizia di altre persone decedute, due al San Martino e una al Sant'Andrea della Spezia. Nel primo caso si tratta di una paziente nata e residente nella provincia di Milano di 90 anni ricoverata nel reparto di Rianimazione, e un paziente ecuadoriano di nascita ma residente a Genova di 73 anni ricoverato nel reparto Osservazione Breve Intensiva (ubicato all’interno dei percorsi del Pronto Soccorso) morto alle 2.45 della notte tra domenica e lunedì. Nel secondo, di un paziente residente nella provincia della Spezia di 87 anni ricoverato nel reparto Malattie Infettive, deceduto nella notte.

Hanno inoltre perso la vita, sempre al San Martino, un 87enne genovese ricoverato nel reparto di Immunologia, un uomo di 90 anni di origini astigiane residente a Riva Ligure (Imperia), che si trovava ricoverato nel padiglione 10, una paziente residente a Genova di 75 anni, anche lei ricoverata nel reparto di Immunologia, deceduta lunedì mattina.

Coronavirus, i pazienti ricoverati e i posti in Terapia Intensiva

A oggi al San Martino, hub regionale per la gestione del coronavirus, sono 70 le persone ricoverate, 32 i Malattie Infettive, 24 in Rianimazione e 14 al Padiglione 10.



La direzione sanitaria del policlinico, che ormai da 10 giorni si riunisce alle 12 in Direzione Generale in Unità di Crisi con tutti i principali soggetti coordinatori dell’emergenza, ha segnalato che da lunedì sono preventivamente a disposizione 12 nuovi posti letto nella nuova Rianimazione Cardio Chirurgica, ubicata al secondo piano del Monoblocco. Nelle altre Asl, a lunedì i dati fornivano il seguente quadro:

Asl1 - 47 pazienti (di cui 8 terapia intensiva)

Asl2 - 52 pazienti (di cui 12 terapia intensiva)

ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 3 pazienti

Asl 3 Villa Scassi – 14

Asl4 – 10 (di cui 2 terapia intensiva)

Asl5 - 37 (di cui 8 terapia intensiva)

Ospedale Galliera - 40 (di cui 8 terapia intensiva)

Ospedale Evangelico – 35 (di cui 8 terapia Intensiva)

Altri reparti ospedalieri – 52

Due persone sono state invece dimesse dal reparto Malattie Infettive del San Martino, aggiungendosi alle 1.604 persone che si trovano attualmente in sorveglianza attiva a casa, e che vengono contattate quotidianamente dalla Asl per riferire sulle proprie condizioni di salute.

«I numeri del contagio da Coronavirus continuano a crescere anche in Liguria ma il nostro sistema sanitario continua a reggere, garantendo le adeguate cure a tutti coloro che ne hanno bisogno - è stato il commento del governatore ligure Giovanni Toti - La buona notizia è che tra i casi positivi, ci sono anche 33 persone che sono clinicamente guarite. Sta proseguendo il piano per aumentare la disponibilità di letti di terapia intensiva e di media intensità, mano a mano che aumenta il bisogno. Ma non è infinito e dobbiamo evitare di arrivare al punto in cui non potremo più aumentare i posti letto».

Per quanto riguarda le strutture destinate ad ospitare pazienti in ‘dimissione protetta’ dagli ospedali e persone che devono effettuare la quarantena, prosegue la ricerca e l’allestimento dei posti letto in diverse strutture della Liguria: «All’ex ospedale Falcomatà della Spezia è stato trasferito oggi un paziente dal Sant’Andrea - ha detto l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone - Lunedì avremo la disponibilità di 51 posti nella Rsa di Viale Cembrano a Genova ed entro il fine settimana anche della Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo e del primo modulo da 25 posti sulla nave in porto a Genova. Speriamo in questo modo di alleggerire il nostro sistema sanitario, assicurando la giusta sistemazione a chi può essere dimesso ma non può ancora tornare a casa».

Coronavirus, emergenza protezioni: attese un milione di mascherine nelle prossime settimane

Il problema già grande n Liguria non è, al momento, la quantità di persone ricoverate, quanto la necessità di dotare il personale sanitario e delle pubbliche assistente di mascherine e altre protezioni per poter continuare il loro lavoro. Nei giorni scorsi ai rifornimenti del governo si sono aggiunte donazioni da parte di aziende specializzate, ma la Regione ha annunciato di essersi mossa autonomamente.

«Tra domani e mercoledì arriveranno i primi carichi di materiale, uno dalla Sardegna e uno dalla Cina (atteso complessivamente circa 1 milione di Ffp2 e Ffp3 nelle prossime settimane), grazie anche alla generosità e disponibilità dei nostri spedizionieri e operatori della logistica. Ci stiamo attrezzando anche per avviare la produzione fino a 600mila mascherine chirurgiche attraverso ditte liguri».

«La nostra protezione civile si recherà a Malpensa per ritirare i carichi di DPI che arriveranno nei prossimi giorni - ha aggiunto l’assessore Giampedrone - Stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità per garantire questi materiali al personale sanitario e anche alla Protezione civile e alle altre categorie che stanno operando con sacrifici».

«In queste ore - ha aggiunto Toti - abbiamo DPI appena a sufficienza per rifornire chi è in prima linea in questa guerra. Domani arriveranno da Roma dieci respiratori. Non abbiamo notizie dal governo sui dispositivi di protezione ma non c’è polemica: siamo certi che gli uomini della Protezione civile a Roma stiano lavorando come i nostri, con la stessa abnegazione”.

«Le mascherine sofisticate, Ffp2 e Ffp3, sono le più difficili da trovare e quando arriveranno verranno consegnate al personale sanitario in prima linea negli ospedali - ha proseguito il governatore ligure - Se tutto va come deve, la prossima settimana avremo messo in piedi una catena logistica autonoma per garantire i rifornimenti dei DPI, che verranno gestiti e distribuiti con grande rigore, a partire dal personale maggiormente esposto al rischio di contagio. Il materiale sarà quindi distribuito anche alle altre categorie che ne hanno bisogno, come ad esempio i medici della continuità assistenziale o i medici di medicina generale”.

«Questa mascherine - ha concluso Toti - non devono essere coperte di Linus. L’unico modo efficace per proteggersi è rispettare le regole: mantenere la distanza di sicurezza, lavare spesso le mani e non toccarsi la bocca e gli occhi. Per il momento i cittadini stanno rispettando le regole, seppur con alcune eccezioni».

Nel frattempo, domenica, un'ordinanza di Regione Liguria ha imposto alle farmacie di dirottare sugli ospedali le loro scorte di mascherine.

Coronavirus, primo weekend blindato: la polizia interviene sulle alture

Nel primo weekend di isolamento generale, i genovesi sembrano avere recepito le indicazioni ed essere riusciti a resistere alla tentazione di uscire per godersi la domenica di sole e temperature miti. I luoghi che lo scorso weekend erano stati presi d’assalto - Boccadasse, i lungomare in generale - sono apparsi pressoché vuoti, anche se le autorità sono dovute intervenire al Righi, sul monte Fasce e in generale sulle alture perché molte persone hanno pensato di andare a cercare un po’ di solitudine nei boschi ritrovandosi alla fine tutti insieme,

«Quello che stiamo facendo - ha detto Toti - ci aspettiamo inizi a dare risultati dal prossimo fine settimana, quando speriamo di osservare un iniziale calo della curva dei contagi. Non dobbiamo mollare, credo che siamo sulla buona strada ma i prossimi giorni saranno duri davvero e non dobbiamo abbassare la guardia di un centimetro».

A oggi le persone arrivate in Liguria da altre regioni sono tra le 6 e le 7mila, almeno prendendo in esame le segnalazioni arrivate nei giorni scorsi: «Vanno analizzate perché alcune sono qui per motivi di lavoro - ha detto Toti - È evidente che oggi tutti dobbiamo rimanere nelle nostre case senza effettuare spostamenti, se non per i comprovati motivi previsti. È ancora vigente il divieto per gli albergatori di ospitare turisti da altre regioni se non per motivi lavoro».

Carabinieri, polizia e Locale continuano quindi a pattugliare le strade, e non è diventato affatto raro notare volanti che con la sirena percorrono strade di quartieri per cercare di disperdere persone che, con la scusa della spesa al supermercato o della passeggiata con il cane, si attardano in strada chiacchierando con il vicino che non vedono da tempo, non rispettano la distanza di sicurezza di almeno un metro e creano gli ormai famigerati e temuti assembramenti.

Strutture per anziani a rischio, Viale: «In arrivo protezioni anche per loro»

Preoccupa al momento anche la situazione delle case di riposo e nelle strutture che ospitano anziani, soprattutto dopo il caso di Bogliasco (una degente morta al san Martino e tutti gli ospiti in quarantena) e quello sulle alture di Genova. In una regione in cui la percentuale di anziani è molto alta, e in cui sono presenti 12mila posti letto complessivi, di cui 7500 sono a contratto, convenzionati e accreditati con il sistema sanitario regionale, il rischio che il coronavirus possa entrare nelle rsa è troppo alto per poter essere sottovalutato.

«Il confronto e rapporto con gli enti gestori è serrato e l’attenzione da parte di Regione è massima: sono parte integrante del nostro sistema con cui affronteremo questa emergenza fianco a fianco», ha detto Viale - Abbiamo recepito le criticità che ci sono state manifestate, che sono simili a quelle che sta affrontando il personale impegnato negli ospedali, a partire dalla mancanza di DPI. Se fino ad oggi le strutture si sono rifornite autonomamente, è chiaro che, terminate le scorte, questo non è più possibile perché i singoli ordinativi vengono sequestrati. Per questo motivo abbiamo assicurato agli enti gestori che, in base alle quantità disponibili, saranno inseriti nel circuito della distribuzione dei dispositivi da parte di Regione, in quanto si tratta di luoghi ‘sensibili’, a rischio».

A oggi l’accesso alle strutture è regolamentato dai gestori, che possono vietare l’ingresso ai parenti o alle badanti nei casi in cui rappresenti un rischio per gli ospiti. Sul fronte dipendenti, «abbiamo condiviso una regola - ha detto l’assessore Viale - per le assunzioni straordinarie che, secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, saranno effettuate in deroga alle normative, le nostre aziende ospedaliere e sanitarie non attingeranno dal loro personale: gli enti gestori sono una componente essenziale del nostro sistema di welfare che non può essere in alcun modo indebolita in questo momento di difficoltà».

Dalle torce all’inno d’Italia passando per la jam session, l’isolamento di combatte con i flashmob

E per chi (ancora troppi) non è riuscito a resistere all’idea di una passeggiata all’aria aperta con la famiglia, c’è anche chi invece ha rispettato religiosamente le norme di protezione ed è rimasto tra le mura di casa, senza rinunciare però al divertimento e all’intrattenimento.

Moltissimi i flashmob a tema musicale, con strumenti suonati dal vivo dalle finestre e dai balconi e casse puntate verso le strade, numerose le iniziative di quartiere in quartiere. Tra sabato e domenica in tanti hanno fatto risuonale le note dell’Inno d’Italia, domenica sera moltissime torce hanno illuminato il buio in una dimostrazione di presenza e resistenza.