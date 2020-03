Coronavirus, attivati numeri informativi su decreto e giusti comportamenti

Per andare incontro ai dubbi e alle necessità delle persone, la Regione ha istituito due numeri informativi per dre le corrette risposte riguardo al decreto e alle norme di comportamento.

Ai due numeri, 010 5485767 e 010 5488679, risponde personale formato all'emergenza. Non si tratta di numeri verdi ma a pagamento; la regione si sta impegnando per renderli gratuiti.

L’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, ha confermato che negli ultimi giorni, nonostante le raccomandazioni, alcune persone prese dal panico si sono presentate al pronto soccorso con sintomi influenzali.

«Questi comportamenti sono molto pericolosi, perché mettono al rischio altre persone e il personale sanitario che ogni giorno lavora per gestire l’emergenza. È il momento di comportarsi in maniera responsabile. Sappiamo anche che ci sono questioni da risolvere, come la dotazione di mascherine: ho ricevuto lettere di medici, non di ospedale ma della continuità assistenziale, che hanno detto che si rifiutano di curare le persone senza le mascherine. Siamo consapevoli delle necessità di tutti e stiamo lavorando per risolvere i problemi».