Coronavirus, è mancato il giornalista e videomaker genovese Paolo Micai

"Ciao Paolo, posso chiederti un aiuto?" E la risposta arrivava puntuale: "Certo, dimmi tutto!" Per un giovane videoperatore, Paolo era un'istituzione: sempre disponibile per un consiglio o per condividere una tecnica, un riferimento sicuro, onesto e competente. Un pioniere nel campo audiovisivo.

Soltanto tra gli ultimi progetti: il primo festival sui droni, su come utilizzarli e sulla sicurezza; il lavoro al Nuovo Ponte realizzando dei timelapse in corso d'opera. Ma lui se ne è andato prima, portato via dal coronavirus. Scorrendo il suo profilo Facebook, tra un post di montaggio video e uno di riprese a 360°, le foto con la moglie e la figlia: un amore indescrivibile. Paolo a villa Bombrini con il collega Ugo e la loro Videvoyagers, Paolo operatore e regista di Mediaset, Paolo papà.

C'è una diretta che non dimenticherò: Paolo e sua moglie sulla ruota panoramica, sorridenti, abbracciati, lui col la videocamera in mano: Paolo, del mondo, ci offriva sempre la prospettiva migliore; impossibile spiegare quanto mancherà.