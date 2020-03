Coronavirus, prima vittima in Liguria: è una donna di 86 anni

C’è una prima vittima ligure del coronavirus. Si tratta di una donna di 86 anni che si trovava ricoverata all’ospedale San Martino, una degli ospiti dell’hotel di Alassio messo in isolamento dopo il primo caso accertato di contagio.

La notizia è stata confermata dalla Regione, da Alisa e dalla direzione del San Martino, che ha reso noto che la donna presentava un quadro clinico complesso dovuto a diverse patologie pregresse, e nei giorni scorsi era risultata positiva al coronavirus.

La donna faceva parte della comitiva di turisti proveniente da Castiglione D’Adda, l’area individuata come ‘zona rossa’ in Lombardia. Alla comparsa dei sintomi era stata ricoverata prima al San Paolo di Savona, poi era stata trasferita al San Martino, dove è stata gestita in collaborazione tra infettivologi e anestesisti nella Clinica di Malattie Infettive.

La donna era stata sottoposta a ventilazione assistita, ma le sue condizioni si sono aggravate nella notte ed è deceduta per insufficienza respiratoria.

L'apertura delle scuole potrebbe slittare

Nel frattempo, per quanto riguarda le scuole, durante il Consiglio Regionale di martedì mattina, il governatore Toti ha annunciato l'orientamento della giunta a proseguire il fermo didattico fino alla prossima domenica, per ripartire poi lunedì 9 marzo. La decisione definitiva però verrà presa nel pomeriggio.

Coronavirus, i casi in Liguria

I casi di coronavirus presenti sul territorio della Liguria sono saliti a 25, di cui 14 sono ospedalizzati (uno a La Spezia, due a Imperia, due a Savona e uno ad Albenga; gli altri al San Martino di Genova, dove oggi è stato dimesso un altro paziente).

Sono invece 6 le persone sottoposte a tampone, in attesa dei risultati. C'è anche un altro tampone in corso di un marittimo a bordo di un mercantile ormeggiato a Vado Ligure.

Coronavirus, come stanno i pazienti

«Il 25% dei pazienti entro 3 giorni sono stati messi a domicilio» aveva detto lunedì sera l'infettivologo Bassetti, che continua: «Al San Martino c'è un paziente in terapia intensiva, attualmente intubato, ma in miglioramento rispetto le condizioni di 72 ore fa, oggi samo moderatamente ottimisti per pensare all'estubazione nel giro di 48 ore. Gli altri sono in buone condizioni generali, rimangono ricoverati perché l'età media dei pazienti liguri è tra le più alte d'Italia».

I nuovi casi di coronavirus in Liguria

Per quanto riguarda i nuovi casi, «provengono tutti dalla zona del savonese, Alassio, Laigueglia - ha precisato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - a cui si aggiunge un caso positivo in un hotel di Finale Ligure».

La struttura ospita 39 ospiti provenienti dal'area di Cremona-Piacenza e 12 dipendenti. Al momento la struttura è isolata così come ovviamente le persone all'interno che aspettano nelle loro stanze. I turisti verranno riportati a fare sorveglianza attiva nei propri domicili come è successo nei casi di Alassio e Laigueglia. Anche i 12 dipendenti verranno riaccompagnati al loro domicilio.

I soggetti in vigilanza attiva ad oggi sono scesi a 431: 28 casi sul territorio di Asl 1, 209 per la Asl 2, 59 per Asl 3, 45 per Asl 4 e 90 per Asl 5.