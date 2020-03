Coronavirus, tre vittime e 24 contagi in Liguria: cosa prevede il nuovo decreto

Scuole e università chiuse sino al 15 marzo, sospesi tutti gli eventi sportivi e le manifestazioni che richiamano pubblico, restrizioni per cinema e teatri, rispetto della distanza minima di un metro da una persona all’altra e niente baci, abbracci e strette di mano per salutarsi: sono solo alcuni dei più o meno grandi provvedimenti che il governo - con un nuovo decreto, firmato il 4 marzo 2020 - ha deciso di adottare per far fronte all’epidemia di coronavirus e tentare di arginare l’epidemia in un paese dove, alle 18 del 4 marzo, i contagiati risultavano 2706, i guariti 76 e i deceduti 107.

In Liguria la situazione è complessa ma, come confermato anche dal governatore ligure Giovanni Toti (ieri a Roma per discutere delle misure economiche a sostegno delle regioni), sotto controllo. Tre le vittime risultate positive al virus: una donna di 91 anni trovata morta nella sua stanza d’hotel di Laigueglia, turista lombarda; una donna di 86 anni che faceva parte dalla comitiva di Alassio arrivata da Castiglione d’Adda e che era ricoverata al San Martino; e un uomo di 71 anni morto al San Paolo di Savona mercoledì.

Proprio quest’ultimo caso è quello che suscita maggiore preoccupazione. L’uomo, originario e residente ad Andora, non è infatti collegato ad alcun cluster conosciuto in Liguria, né quello di Alassio né quello della Spezia (dove è residente il 54enne ricoverato al Sant’Andrea che, stando ai bollettini medici, sta migliorando sempre di più). Resta da capire, dunque, dove abbia contratto il virus.

Coronavirus, il caso del 72enne di Andora

Regione e Alisa hanno spiegato che era arrivato alcuni giorni fa all’ospedale di Albenga con problemi respiratori, era stato inizialmente ricoverato lì e poi, con l’aggravarsi della sua situazione, trasferito al San Paolo di Savona.

Non rispondendo ad alcuna terapia, e presentando una preoccupante polmonite, è stato testato anche per il coronavirus, così come previsto dal protocollo sanitario per individuare eventuali casi “nascosti” e la conseguente catena epidemiologica, ed è risultato positivo, anche se l’esito del tampone è arrivato soltanto dopo il decesso.

Alla luce della positività al covid-19, è stato attivato il protocollo previsto a livello nazionale: i familiari sono stati posti in sorveglianza attiva insieme con 5 operatori sanitari che sono entrati in contatto con lui al suo arrivo al pronto soccorso di Albenga. Gli altri operatori che lo hanno assistito durante il ricovero non hanno invece corso il rischio del contagio, perché il paziente, per il suo quadro clinico, è rimasto protetto con maschera respiratoria filtrante.

«Stiamo cercando di ricostruire i contatti che il signore ha avuto - ha detto il governatore Toti da Roma - Non ci risulta sia entrato in contatto con il cluster principale del ponente, quello di Alassio, e non sappiamo ancora dove possa avere contratto il virus. Potrebbe avere avuto contatti con alcuni lombardi, o averlo avuto da ancora prima che venisse diagnosticato il caso di Alassio. Ci stiamo muovendo anche con la famiglia per cercare di rintracciare la linea».

Coronavirus, i casi in Liguria: quante sono le persone contagiate

I casi positivi in Liguria, stando ai dati diffusi mercoledì 4 marzo, sono 24, come confermato dall'assessore alla Sanità, Sonia Viale. Ai casi di mercoledì si sono aggiunti due casi nel territorio della Asl 2, ed è escluso dal numero il paziente deceduto a Savona.

I soggetti in sorveglianza attiva in tutta la regione sono 399 (28 nel territorio della Asl 1, 192 in Asl 2, 51 in Asl 3, 51 in territorio Asl 4, 39

in Asl 5), quelli ricoverati in ospedale 14 (1 paziente a Sanremo, 5 a Savona, 7 al San Martino, 1 alla Spezia), 10 sono invece curati a domicilio.

Dei 4 pazienti ricoverati ne reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, 3 sono in buone condizioni generali di salute e uno in discrete condizioni generali di salute. I 3 pazienti invece ricoverati nel reparto di Rianimazione del San Martino, in assistenza ventilatoria intensiva, sono sempre gravi ma stabili.

I 2 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Sanremo sono in buone condizioni generali di salute, e uno verrà dimesso oggi. I 4 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Albenga (due nel primo, due nel secondo), sono anche loro in buone condizioni generali di salute. Nettamente migliorato il paziente ricoverato al Sant'Andrea della Spezia, il secondo diagnosticato ufficialmente in Liguria.

Cosa dice il nuovo decreto: convegni in cui è coinvolto personale sanitaro

A parte le scuole chiuse fino al 15 marzo, le altre disposizioni - dove non specificatamente segnalato nel decreto - hanno efficacia fino al 3 aprile 2020, come scritto nell'articolo 4: dunque gli italiani devono imparare a cambiare le loro abitudini per un mese.

Fino al 3 aprile, ad esempio, sono sospesi i congressi, i convegni, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

Scuole e università

Come già detto, stop alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università fino al 15 marzo 2020 (sono esclusi i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie e le attività delle scuole dei ministeri dell'Interno e della Difesa). Le università e le istituzioni dovranno garantire il recupero delle attività formative e curricolari, o di ogni altra prova o verifica funzionali al completamento del percorso didattico.

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Quando le scuole riapriranno, l'ammissione per assenze dovute a malattia infettiva di durata superiore a 5 giorni dovrà avvenire dietro presentazione di certificato medico.

I dirigenti scolastici sono incentivati ad attivare modalità di didattica a distanza.

Sport

Sono sospesi gl eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato.

Resta comunque consentito - nei comuni diversi da quelli dell'allegato 1 al decreto del 1 marzo 2020 - lo svolgimento di queste tipologie di eventi negli impianti sportivi a porte chiuse, o all'aperto ma senza la presenza di pubblico.

In ogni caso, associazioni e società sportive con il proprio personale medico devono effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del coronavirus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori.

Lo sport all'aperto, nelle palestre, nelle piscine e nei centri sportivi è permesso a condizione che sia possibile consenntire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra una persona e l'altra.

Eventi, spettacoli, cinema e teatri

Per quanto riguarda gli eventi, una decisione importante è che sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura - ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali - svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sempre fino al 3 aprile.

In questo momento i teatri e le altre strutture che ospitano eventi stanno valutando il da farsi per non rinunciare a un mese di programmazione: non c'è l'obbligo di chiusura se si riesce a consentire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra uno spettatore e l'altro. Dunque si potrebbe ipotizzare di risolvere con ingressi contingentati e posti a sedere che rispettino le distanze, ma sarebbe una misura che in ogni caso - in un momento di psicosi - potrebbe disincentivare il pubblico a presenziare. In ogni caso, un brutto colpo per il mondo dello spettacolo.

Ospedali e rsa, consentito l’accesso a un solo familiare

Abbiamo un quantitativo sufficiente di Dpi per mettere in sicurezza sia personale sanitario sia personale delle pubbliche assistenze: «Abbiamo dato indicazione di distribuirli anche a loro, siamo tranquilli», ha confermato l’assessore alla Sanità, Sonia Viale.

Per quanto riguarda le visite in ospedali e rsa, non hanno limitazioni di orario, ma consentono l’accesso a un solo familiare per agevolare le famiglie e allo stesso tempo tutelare la salute delle persone. È inoltre vietato agli accompagnatori dei pazienti di restare nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (a meno di specifiche diverse indicazioni del personale sanitario.

Alle persone anziane o affette da patologie croniche o immunodepresse è inoltre raccomandato di evitare di uscire di casa, salvo estrema necessità, e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Nel corso del punto stampa di mercoledì sera, sia l’assessore Viale sia l’assessore regionale alla Protezione Civile hanno fornito chiarimenti sulla case della nave Gnv in isolamento in porto a Genova dopo la conferma di un caso positivo sbarcato a Tunisi: «La questione è stata oggetto di un vertice in prefettura in mattinata, cui ha partecipato anche l’asma, che ha preso in carico il caso martedì seguendo il protocollo - ha detto Viale - Le persone a bordo sono 65, metà italiani e metà stranieri. Sei persone sono state riportate sulla nave, in isolamento, perché entrate in contatto con il caso positivo»

«Ci stiamo attivando per trovare una sistemazione per le persone a bordo visto che la nave non è l’ambiente idoneo per trascorrere l’isolamento - ha aggiunto l’assessore Giampedrone - Abbiamo ancora 10 giorni di quarantena visto che il caso positivo è sbarcato a Tunisi il 28 febbraio. La struttura che li ospiterà, che deve individuare l’armatore, deve avere le caratteristiche essenziali per la vigilanza: oss con protezione per l’assistenza alle persone e la sorveglianza attiva, stanze singole in isolamento e tutto ciò che serve. Le strutture saranno sicuramente in Liguria, ci stiamo muovendo in accordo con prefettura, Usma e Gnv».

Sono invece stati trasferiti tutti gli ospiti dell’hotel Corallo di Finale Ligure in isolamento: «Abbiamo trasferito sempre noi anche i 6 ospiti piemontesi», ha chiarito Giampedrone.

Coronavirus e scuole chiuse: lezioni a distanza per gli studenti

Sulla base delle valutazioni sul quadro epidemiologico relativo ai contagi da coronavirus e sulle condizioni igienico sanitarie degli istituti, le diverse direzioni stanno prendendo provvedimenti per supplire allo stop delle lezioni.

La sede di Liguria Digitale agli Erzelli, per esempio, è a disposizione per i docenti che vorranno fare lezioni a distanza in questi giorni, con il supporto tecnologico del Digital Team della Scuola Digitale, e in diversi altri istituti, tra cui quello di Teglia, si è già provveduto a passare alle lezioni in streaming e virtuali, così come accade anche in università, dove il rettore Paolo Comanducci ha dato il via libera alle "lauree online".

