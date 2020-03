Coronavirus, crescono i casi in Liguria: sesto decesso, nuovo caso al San Martino

Dieci casi in più nel giro di 24 ore (da 24 a 34), 6 decessi e 521 persone in sorveglianza attiva: i numeri dell’epidemia di coronavirus crescono, inevitabilmente, anche in Liguria, nonostante le misure messe in campo a livello regionale e nazionale per tentare di contenere e arginare il contagio, e la Regione si prepara ad affrontare «una crescita esponenziale che ci aspettiamo», come ha confermato, senza tanti giri di parole, il governatore ligure Giovanni Toti.

Coronavirus, morti due fratelli di Bussana di Sanremo

Ai dati diffusi venerdì sera, che parlavano di 5 decessi, si aggiunge la notizia arrivata sabato mattina della morte di una donna di 92 anni avvenuta venerdì sera all’Ospedale di Sanremo. Si tratta di una residente di Bussana di Sanremo, sorella dell'uomo di 76 anni anche lui morto venerdì nello stesso ospedale. L'uomo è risultato positivo al coronavirus, per la donna si sta aspettando il risultato del tampone.

La 96enne era arrivata in ambulanza al Pronto Soccorso venerdì mattina con una polmonite, mentre il fratello era arrivato in precedenza con una perforazione intestinale ed è stato sottoposto a tac, che ha portato alla luce una polmonite anomala. Sottoposto al tampone per il coronavirus, è risultato positivo e trasferito nel reparto di Infettivologia, dove è morto.

Asl 1 ha reso noto che per la morte del 76enne sono i scattati i protocolli previsti ed è stato individuato il personale venuto a contatto con il paziente, immediatamente sospeso dal servizio. Il personale viene sottoposto in queste ore a tampone, ed è in corso la ricostruzione dei contatti del paziente per disporre le misure di sorveglianza come previsto in questi casi.

Coronavirus, al Galliera due pazienti trasferiti da Savona

Sabato mattina la direzione sanitaria del Galliera ha reso noto di avere ricoverato in Malattie Infettive due pazienti, entrambi del ponente ligure e trasferiti da Savona:

un uomo di 55 anni, di Andora, con notizia di contatti con persone provenienti da regioni del nord, ricoverato dal 5 marzo al Galliera, trasferito da Savona, in discrete condizioni di salute;

una donna di 70 anni, di Varazze, con notizia di contatti con persone provenienti da regioni del nord, ricoverata dal 5 marzo al Galliera, trasferita da Savona, in buone condizioni di salute.

Coronavirus, i bollettini medici

Alle 13 di sabato, i pazienti positivi al Coronavirus ricoverati nel Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo sono 6:

Paziente di 72 anni della provincia di Bergamo, ricoverato dal 4 marzo, in discrete condizioni

Paziente di 51 anni, della provincia di Savona, ricoverata dal 1 marzo, in buone condizioni

Paziente di 73 anni, della Provincia di Savona, ricoverato dal 4 marzo, in discrete condizioni

Paziente di 57 anni, della provincia di Bergamo, ricoverato dal 6 marzo, in discrete condizioni

Paziente di 71 anni, della provincia di Imperia, ricoverata dal 5 marzo, in discrete condizioni

Paziente di 85 anni, della provincia di Imperia, ricoverato dal 4 marzo, in condizioni critiche

I pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri dell'Asl 1 con infezione da Covid-19 sono attualmente 7:

una donna di 74 anni residente a Castiglione d'Adda ricoverata all'ospedale di Savona, in miglioramento

un uomo di 79 anni residente a Pizzighettone in condizioni stabili, entrambi ricoverati presso il reparto di malattie infettive di Savona e giunti in ospedale tramite 118.

un uomo di 74 anni della provincia di Savona, ricoverato sempre in malattie infettive a Savona trasferito da altro reparto, in condizioni critiche con polipatologia

un uomo di Soresina (CR) di 76 anni, ricoverato all'ospedale di Albenga, giunto tramite 118 in condizioni stazionarie

una donna di 83 anni residente a Maleo (Lodi) anche lei in condizioni stabili giunta tramite 118 all'ospedale di Albenga

un uomo di 47 anni della provincia di Savona in condizioni stabili giunto tramite il punto di Primo Intervento ad Albenga

un uomo di 62 anni anche lui della provincia di Savona in condizioni stabili giunto tramite 118 all'ospedale di Albenga

La Direzione Sanitaria Aziendale Asl 5, quella spezzina, ha comunicato invece la situazione per quanto riguarda i ricoverati all'ospedale Sant'Andrea, 4 contagiati e un guarito.

il 54enne di Pignone, il paziente "uno" ricoverato presso Malattie Infettive è dimissibile, e per la dimissione si è in attesa di una adeguata sistemazione domiciliare.

un 61enne residente nel comune di Riccò del Golfo è ricoverato in Malattie Infettive in isolamento

un 48enne residente nel comune di Arcola è ricoverato in Malattie Infettive in isolamento.

un 72enne residente nel comune della Spezia è ricoverato in Malattie Infettive in isolamento

un 64enne residente nel comune di Luni è ricoverato in Malattie Infettive in isolamento

Al San Martino un nuovo caso, un cittadino lombardo a Genova per lavoro

Venerdì sera al San Martino è stato diagnosticato un nuovo caso. Si tratta di un cittadino di origine egiziane 49enne proveniente dalla Lombardia, a Genova per motivi di lavoro, arrivato al Pronto Soccorso accompagnato dai militi del 118 in discrete condizioni generali: dopo l’anamnesi, negativa per contatti, è stato trattato in pronto soccorso.

È stato sottoposto a tampone, poi trasferito in Malattie Infettive, e venerdì sera è stato confermato il contagio. La coordinatrice infermieristica del Pronto Soccorso ha poi convocato gli operatori venuti a contatto con il paziente, che sono stati sottoposti a tampone. I risultati dei tamponi si avranno in serata.

All’Ospedale Policlinico San Martino sono 10 le persone complessivamente ricoverate, 5 nel reparto di Malattie Infettive:

una donna di 73 anni, in reparto dal 24 febbraio e in costante miglioramento

una donna di anni 64 di Piacenza ricoverata dall’1 marzo in costante miglioramento

un uomo di 75 anni della provincia di Cremona ricoverato dall’1 marzo in più che buone condizioni

un uomo di 79 anni residente in provincia di Cremona ricoverato dal e marzo in condizioni sempre stabili ma sottoposto a stretto monitoraggio

Cinque restano invece i pazienti in regime di ricovero presso Rianimazione, in assistenza ventilatoria invasiva, gravi ma stabili

un uomo di 79 anni, residente a Castiglione D’Adda

una donna di 85 anni residente nella provincia di Cremona

una donna di 90 anni residente nella provincia di Lodi

un uomo di 60 anni trasferito dall’Unità di Terapia Intensiva di Savona

una donna di 76 anni, proveniente da Bergamo, trasferita da Sanremo

Coronavirus, i casi positivi e i decessi in Liguria

Dei 34 casi di contagio (35 con il nuovo caso registrato al San Martino), venerdì 6 marzo Alisa e Regione hanno confermato che gli ospedalizzati sono 23, saliti a 24 sabato mattina con l'arrivo del paziente al San Martino, mentre 11 persone stanno seguendo le terapie a casa. Sono in corso anche un'altra decina di tamponi, ma ciò che preoccupa è il fatto che la maggior parte dei nuovi casi siano liguri, e non legati ai cluster di Alassio e La Spezia.

«Ai pazienti che provengono dai cluster noti, come Alassio, La Spezia o Rapallo, si stanno aggiungendo casi autoctoni, liguri, di cui il percorso epidemiologico è più complesso - ha ammesso Toti - Persone ospedalizzate prima dell’esplodere del coronavirus, che risultano positivi e che ora dobbiamo tracciare dall’inizio. Vedendo la Lombardia e vedendo il Piemonte ci aspettiamo un incremento di pazienti: in Liguria non resteremo su questi numeri, ci sarà una crescita esponenziale. Per questo in giunta abbiamo portato una serie di piani operativi che prevedono la possibilità di curare e gestire pazienti in bassa, media e alta intensità di cura».

«Stiamo individuando strutture per la sorveglianza attiva nel caso in cui i numeri si moltiplichino e la domiciliazione non sia sempre possibile, come nel caso dei marittimi - ha proseguito Toti - Siamo equipaggiati, abbiamo predisposto un piano che prevede incrementi di terapie intensive, reparti di malattie infettive e luoghi di temporale isolamento temporaneo. Questo comporta alcuni sacrifici, nessuno pensi che la chiusura di pronto soccorso porti riduzione dei servizi sanitari della regione».

«Se accadrà un'esplosione dei contagi saremo pronti - ha proseguito Toti -. Ognuno deve pensare che dietro a quei cittadini colpiti ci sono parenti e amici di tutti noi, questa cosa durerà per il tempo strettamente necessario per l'emergenza, poi si tornerà alla normalità».

Il riferimento è, ovviamente, al piano di emergenza messo a punto venerdì mattina durante una riunione in prefettura, piano che prevede di ripensare al sistema sanitario ligure e riorganizzarlo per individuare 65 posti per Terapia intensiva (con possibilità di dedicarne ulteriori) e 250 nuovi posti per Malattie infettive, coinvolgendo tutti gli ospedali liguri che hanno un reparto di Malattie Infettive.

A questo si aggiunge l’individuazione di strutture che possano garantire 240 posti letto (120 per l’area metropolitana, 60 per le Riviere) per chi deve sottoporsi all’isolamento in sorveglianza attiva e per chi viene dimesso dall’ospedale ma ha bisogno di trascorrere ancora qualche giorno in regime protetto.

In questi giorni, dunque, se da un lato sono già state attivate le strutture private, dall’altro si sta lavorando negli ospedali per liberare posti letto. Considerata l’età dei liguri, soprattutto nelle terapie intensive e nelle rianimazioni, primo passo indicato nel piano: 25 i posti dedicati ai casi di coronavirus sui 113 esistenti, mentre 88 posti rimangono dedicati all’urgenza e ai casi che non possono essere gestiti in altro modo.

Il passo successivo, per quanto riguarda Rianimazione e Terapia Intensiva, è l’aumento di 22 posti letto per arrivare a 125 posti letto complessivi, di cui 65 saranno dedicati a pazienti con coronavirus.

Per la media intensità di cura e le Malattie Infettive, il primo passo è trovare 99 posti letto da dedicare ai pazienti con il covid-19, quello successivo sarà individuarne 160 complessivi dedicati di cui 17 all’ospedale di Sanremo (Asl1), 9 all’ospedale di Albenga, 14 all’ospedale di Savona (Asl2), 15 al Sant’Andrea della Spezia (Asl5).

Per quanto riguarda Genova, 50 saranno ricavati nell’ospedale Evangelico, 25 al Galliera, 30 al San Martino. Il terzo step, che porta i posti letto dedicati complessivi a 250, coinvolge anche l’ospedale Micone di Sestri Ponente, dove 100 posti letto saranno riservati ai pazienti con coronavirus.

Venerdì sera il governatore Toti ha voluto intervenire in modo deciso proprio sulle polemiche nate per l'ipotesi che gli ospedali Micone ed Evangelico siano dedicati alla gestione di persone contagiate: «Micone ed Evangelico, se ne avessimo bisogno, sarebbero destinati alla gestione dell’emergenza - ha detto il governatore ligure - c’è un piano di espansione nello sforzo di contenimento del virus che coinvolge tutti gli ospedali, ma se ci fosse necessità il Micone e l’Evangelico sarebbero destinati alla gestione del virus. I pronto soccorso quindi non funzionerebbero più e i pazienti verrebbero dirottati su San Martino, Galliera e Villa Scassi».

Tamponi e cure a domicilio, istituite delle “unità territoriali sanitarie”

La linea della Regione, insomma, è quella di sperare nel meglio, ma aspettarsi il peggio. Anche e soprattutto sulla base dei dati di Lombardia e Piemonte, dove si è visto come i casi siano cresciuti con un’impennata mettendo in seria difficoltà il sistema sanitario: ospedali sovraffollati e in certi casi, per brevi periodi, quarantenati per la presenza di persone che si sono presentate al pronto soccorso con sintomi.

«Le persone devono capire che è per questo che invitiamo a chiamare il 112 e a non andare in pronto soccorso - ha detto ancora una volta l’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale - così si mette a rischio non solo il personale, ma l’intera attività degli ospedali. Noi stiamo considerando il sistema sanitario da Ventimiglia a Sarzana, non il singolo ospedale ma l’intero sistema».

«Il percorso di domiciliazione è strategico e fondamentale - ha aggiunto Viale - Per questo oggi in giunta sono stati istituiti presso le Asl i Gruppi Strutturati di Assistenza territoriale (Gsat) dedicati all’emergenza epidemiologica da Covid19. Saranno formati da un medico di continuità assistenziale (guardia medica) e un infermiere per garantire l’assistenza domiciliare sia ai pazienti affetti da coronavirus senza sintomi di rilievo gestiti a domicilio sia ai pazienti dimessi dall’ospedale».

Le stesse unità territoriali saranno di supporto per eseguire i tamponi nella fase di diagnosi precoce sui soggetti individuati e segnalati dai Servizi di igiene e prevenzione aziendali, lavorando in sinergia anche con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta: «Abbiamo già registrato diverse adesioni - ha concluso Viale - oltre 30 nella Asl3 e una decina nella Asl2».