Coronavirus e Liguria “blindata”. Viale tranquillizza: «No a psicosi ingiustificate»

No ad allarmismi inutili e psicosi ingiustificate: Sonia Viale, assessore regionale alla Sanità, torna sull’ordinanza approvata tra domenica e lunedì in cui l’intera regione - dove a oggi, va ricordato, non ci sono casi accertati di coronavirus - viene di fatto “blindata” per cercare di contenere eventuali contagi da virus cinese. E lo fa con una lettera in cui si rivolge direttamente ai cittadini, spiegando che «non condivido gli allarmismi inutili ma è giusto che la tutela della salute dei cittadini sia il più possibile protetta».

L’ordinanza, lo ricordiamo, prevede la sospensione delle attività didattiche di ogni genere in tutte le scuole di ordine e grado, in università, nelle accademie e negli enti di formazione, la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura, dei viaggi d’istruzione sul territorio nazionale ed stero, la chiusura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche e la sospensione dei concorsi pubblici, con l’eccezione (visto il periodo) di quelli relativi alle professioni sanitarie.

«Nei giorni scorsi mi sono recata in Commissione salute e in Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dove ho illustrato il ‘modello Liguria’ che successivamente è stato adottato anche dal governo - ha ricordato Viale - Per evitare la diffusione del virus è indispensabile prevenire fin dal principio adottando tutte le misure di sicurezza più idonee».

Misure di sicurezza mostro strette, che hanno, prevedibilmente, aumentato i timori dei cittadini, come dimostrano le corse ai supermercati per rifornirsi di generi alimentari e alle farmacie per gele e mascherine, e le ansie generalizzate che emergono soprattutto su chat e social network, dove sempre più persone si confrontano e dove la frenesia si trasforma spesso in psicosi con tanto di diffusione di fake news che contribuiscono ad aumentare confusione e paure.

I provvedimenti adottati dalla Liguria sono, infatti, del tutto simili a quelli adottati nelle regioni italiane focolaio dell’epidemia, che lunedì mattina in Italia faceva registrare157 contagi su un totale mondiale di 79.434. Le morti per coronavirus (fonte Johns Hopkins alle 11 di lunedì 24 febbraio) sono 2.620, la gran parte in Cina. In Italia, lunedì mattina, i morti sono saliti 4, l’ultimo un uomo di 84 anni affetto da patologie ricoverato a Bergamo. Proprio sulla mortalità del nuovo COVID-90, Viale ha voluto rassicurare.

«Con questa mia lettera voglio solo tranquillizzarvi, è necessario seguire le norme di igiene essenziali come per esempio lavarsi accuratamente le mani, ma non voglio che si crei una psicosi ingiustificata - ha scritto l’assessore - gli attuali studi sul coronavirus rilevano una letalità bassa nei soggetti sani e senza patologie pregresse e croniche, esistono infezioni molto più pericolose, ma non potevamo fare finta di nulla, per questo abbiamo adottato un’ordinanza in merito».