Coronavirus, nel Tigullio continuano gli interventi di sanificazione

Terzo giorno di sanificazione a Chiavari per tentare di contenere il diffondersi del coronavirus. «Non perdiamo tempo - afferma il primo cittadino, Marco Di Capua -, abbiamo redatto un calendario di igienizzazione specifico, dalle periferie al centro, dai sottoportici alla passeggiata. Colgo l'occasione per ribadire, di nuovo, l'invito a stare a casa, uscire solo per estrema necessità, evitando passeggiate in centro e non. Siate responsabili, prendete tutte le precauzioni possibili: noi non molliamo, continuiamo a lavorare nell'interesse della collettività».

Anche a Santa Margherita proseguono gli interventi di lavaggio e sanificazione del territorio cittadino che si sono svolti e si svolgono tutti i giorni (tranne che quando piove).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Colgo l'occasione - ha detto il sindaco Paolo Donadoni - per ringraziare i dipendenti comunali che, in questo periodo di difficoltà, svolgono il proprio lavoro con impegno a favore della cittadinanza. Parimenti per queste attività di sanificazione ringrazio anche i dipendenti della Cooperativa Il Pellicano Verde del Gruppo Tassano che collabora con il comune di Santa Margherita Ligure».