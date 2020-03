Coronavirus, la Lanterna si illumina con il tricolore

Una luce per tutti i genovesi e non solo. Il faro di Genova si veste con i colori della bandiera italiana per dare forza nella battaglia contro il coronavirus, e in sengo di adesione alla campagna #iorestoacasa lanciata dal Ministero per i beni e le attività culturali.

La Lanterna, dopo il discorso alla Nazione di mercoledì sera del premier Giuseppe Conte, si è illuminato con il tricolore: un segnale di speranza e fiducia a supporto dell’Italia e di Genova, la cui tenacia nelle avversità è stata anche sottolineata dal capo del governo.

Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova cambierà colore venerdì 13, illumininadosi di viola, in concomitanza con “L’Italia chiamò”, maratona solidale finalizzata alla raccolta fondi per il Dipartimento Protezione Civile: con protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell’economia, dell’innovazione, voci e volti della radio e della TV, attori, scrittori, cantanti, scienziati e tanti musei italiani, tutti uniti per raccontare al mondo come reagisce l’Italia davanti all’emergenza coronavirus, in onda venerdì 13 marzo, dalle ore 6 alle 24 su www.youtube.com/MIBACT